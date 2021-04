Ecco quali sono i banali errori da non commettere nel pianificare la propria dieta

Mettersi a dieta è da sempre una vera e propria missione di vita di molti uomini e donne. La bella stagione è poi il momento ideale per iniziare a perdere peso. Se vogliamo riuscire a entrare nel nostro vestito preferito o superare la prova costume in vista dell’estate.

Purtroppo, però, vi sono diversi fattori nella vita di tutti i giorni che possono metterci i bastoni fra le ruote nel raggiungimento del nostro obiettivo. In alcuni casi, non ci accorgiamo che non riusciamo a perdere peso per colpa di alcuni errori veramente sciocchi che facciamo in fase di programmazione della dieta. Che sono frutto principalmente della nostra inesperienza.

Ecco allora quali sono i banali errori da non commettere nel pianificare la propria dieta.

Google non è un esperto

Il primo errore nel quale si può cadere quando si programma una dieta è quello di rivolgersi esclusivamente a internet. Questo principalmente per risparmiare sulle spese che dovremmo sostenere da un qualsiasi dietologo o esperto in materia.

Sebbene vi siano dei siti riconosciuti ai quali rivolgersi per stilare il proprio piano alimentare, il rischio di incappare in truffe o portali poco affidabili è alto. Il consiglio è quello di non lasciarsi sedurre dalle diete che sono di moda al momento e che si dice siano efficaci in poco tempo.

Cerchiamo piuttosto di conoscere meglio il nostro corpo, perché ognuno di noi ha un metabolismo differente ed avrà bisogno di un’alimentazione specifica.

Meglio non fare di testa propria

Evitiamo di compilare noi stessi un programma alimentare. A meno che non siamo degli esperti. Non fidiamoci di tutte le notizie che circolano su internet o del semplice “sentito dire”.

Ad esempio, evitiamo di saltare i pasti, perché il nostro fisico ne risentirà prima o poi. Evitiamo anche di mangiare solamente i cibi ritenuti sani. Variamo invece di più la dieta, per dare al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno.

Ecco quali sono i banali errori da non commettere nel pianificare la propria dieta

Scegliere un alimento piuttosto che un altro solamente per le calorie è sbagliato. Come dichiarato dal Centers for Disease Control and Prevention, è l’insieme che conta. Dovremo perciò prendere in considerazione anche gli altri valori nutrizionali del cibo e i benefici che apporta.

Se si è interessati ad altri consigli su dieta e alimentazione, allora può essere utile anche come smettere di fumare seguendo questa efficacissima dieta purificante.