La lotta per avere un WC bianco brillante, dove ci si può specchiare, continua. Il bagno, soprattutto il water, deve essere pulito. Non ci sono se o ma. Però non sempre si riesce ad ottenere l’effetto desiderato.

Oppure si riesce ad ottenerlo ma si usa la candeggina, che sarebbe meglio evitare di usare per fare delle pulizie ecologiche. Anche perché poi questo prodotto lascia nell’aria un odore abbastanza sgradevole, che non è il massimo da respirare. Oggi parleremo di un rimedio che nessuno conosce e che tutti useranno per far splendere il WC e averlo bianco brillante. Non solo bianco e pulito, ma anche profumato grazie all’aggiunta di un ingrediente segreto.

Il water ormai è andato

Si potrebbe pensare che il water sia andato. Ormai è troppo vecchio e sporco. E invece una cosa che ci hanno insegnato le passate generazioni è che bisogna insistere sulle cose. Al primo ostacolo non bisogna cambiare strada. In questo caso quindi acquistare subito qualcosa di nuovo. Proviamo a far splendere il nostro WC con qualsiasi cosa, poi in caso lo cambieremo. Vediamo allora questo rimedio che nessuno conosce e che tutti useranno per far splendere il WC e averlo bianco brillante.

Il magico mix

Per ottenere il nostro magico mix pulente ci servirà dell’aceto, sale, succo di cedro e dell’aceto di pere. Ora prendiamo un pentolino dove mettiamo dentro 2 bicchieri d’aceto, 1 bicchiere di succo di cedro e 1 bicchiere di aceto di pere. Quest’ultimo ha un delizioso odore che si diffonderà in tutto il bagno. Mettiamo quindi il pentolino sul fuoco e facciamo bollire il composto. Una volta pronto possiamo quindi usarlo come detersivo.

Lo rovesciamo nel WC, svuotato dell’acqua, aggiungiamo del sale e poi con una spugnetta o con lo scopettino puliamo bene via tutto lo sporco. Lasciamo agire per circa 30 minuti e poi scarichiamo continuando a grattare la superficie che ora sarà bianca brillante.

