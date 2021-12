Se il cappotto puzza di fritto dopo essere stati al ristorante potrebbe essere utile questo trucchetto per risolvere il problema senza lavarlo

È certamente capitato a tutti noi: dopo una deliziosa e profumata cena al ristorante, ci accorgiamo, una volta tornati a casa, che il nostro cappotto si è impregnato dell’odore del cibo. Un grosso problema specialmente se abbiamo mangiato cibi molto speziati, o peggio ancora fritti. In questi casi, arieggiare il cappotto spesso non basta a eliminare l’odore. Molti pensano che l’unica soluzione sia portarlo in lavanderia, ma in realtà esiste un trucco semplicissimo e a costo zero per eliminare l’odore di fritto dai cappotti e da altri capi di vestiario senza lavarli. Vediamo di che cosa si tratta.

Come possiamo eliminare l’odore di fritto dal cappotto, dal maglione o da altri capi di vestiario senza metterli in lavatrice o portarli in tintoria? La soluzione è sorprendentemente semplice. Basta utilizzare uno strumento che proprio tutti abbiamo in casa: il congelatore. Mettere i vestiti nel congelatore per qualche ora, infatti, è il modo più semplice e veloce per sbarazzarci dei cattivi odori, compreso l’odore del cibo, senza lavarli.

Un rimedio della nonna decisamente fuori dall’ordinario, ma che diverse riviste che si occupano di faccende domestiche propongono come soluzione. Noi, non abbiamo ancora testato la sua efficacia, tuttavia, tentar non nuoce.

Lasciamolo in congelatore per qualche ora

Appena tornati a casa dal ristorante, dunque, mettiamo subito il cappotto nel congelatore. Andrà bene un congelatore normale, o ancora meglio un freezer a pozzo, molto più spazioso. Lasciamo il cappotto per qualche ora all’interno del congelatore. Poi, estraiamolo e lasciamo che si “scongeli” da solo. Non ci metterà molto tempo. Una volta scongelato, il cappotto avrà perso i cattivi odori. Assicuriamoci che sia ben asciutto prima di indossarlo un’altra volta.

Utilizziamo il congelatore anche per porre rimedio alle macchie ostinate

Mettere dei vestiti nel congelatore è un trucco che può tornare molto utile anche in altri casi. Per esempio, in caso di incrostazioni o macchie. In particolare, la gomma da masticare o le macchie di cera possono essere eliminate se mettiamo prontamente il capo nel congelatore. Una volta indurite, elimineremo le macchie senza sforzo e senza residui. Ma non è finita qui: il congelatore è anche perfetto per rimuovere i cattivi odori dalle scarpe. Sono infatti i batteri presenti nelle calzature a sprigionare cattivi odori, e qualche ora nel freezer sterminerà senza problemi i batteri presenti.

Ecco anche un consiglio per eliminare l’odore di fumo o fritto dai capelli se non abbiamo il tempo di lavarli.