Se il cane è il migliore amico dell’uomo, queste le razze più leali e affettuose che potremmo mai trovare

Gli animali che forniscono comfort e attenzione (ESA, Emotional Support Animals) possono appartenere a qualsiasi specie del regno animale. La maggior parte delle persone, però, ha più familiarità con i cani come animali domestici a ricoprire questo ruolo.

Le persone, prendendosi cura del proprio cane, che si tratti di nutrire, toelettare o portare a passeggio, creano un senso di scopo nel vivere quotidiano. E questo può distogliere l’attenzione da situazioni che causano ansia e altri problemi. E benché i cani non possano offrire consigli, sono però ottimi ascoltatori. Infatti, grazie a uno studio scientifico, finalmente sappiamo se il nostro cane ci capisce davvero o se esegue i nostri comandi automaticamente.

Se è vero allora che il cane è il migliore amico dell’uomo, queste le razze più leali e affettuose che potremmo mai trovare.

Cani guida e cani di supporto emotivo

I cani guida sono animali addestrati individualmente per svolgere un lavoro o dei compiti a beneficio di un individuo con disabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, intellettuale o di altro tipo. Ad esempio, un cane guida aiuta le persone con disabilità visive a muoversi in sicurezza oppure offre supporto a persone con episodi psichiatrici e così via. E l’accesso di un cane guida è consentito ovunque sia consentito il pubblico.

I cani di supporto emotivo non sono considerati animali guida, perché non hanno una formazione speciale per svolgere compiti specifici. Offrono una piacevole distrazione prodigando affetto, compagnia e coccole a persone che potrebbero aver bisogno di un po’ di incoraggiamento.

Quando di supporto emotivo possono davvero fare la differenza?

Quando accarezziamo un cane tendiamo a sorridere, la pressione sanguigna si abbassa e lo stress e l’ansia passano in secondo piano, anche durante un incontro casuale. Alcuni studi mostrano che i cani da compagnia possono ridurre l’ansia e la depressione e migliorare la salute mentale generale. Una review del 2018 pubblicata su BMC Psychiatry include ben 17 studi a supporto dei benefici degli animali domestici sull’uomo.

Naturalmente lo studio ha evidenziato anche gli aspetti negativi: come il peso pratico ed emotivo di un animale domestico e la responsabilità nei suoi confronti, insieme all’impatto psicologico che potrebbe avere la sua perdita. Sicuramente aspetti di cui tenere conto.

Idealmente, i cani di supporto emotivo sono sintonizzati con la persona che hanno accanto e reagiscono di conseguenza a quello che dice o fa. Le razze di cani con una personalità accomodante, leali e calmi sono naturalmente predisposte ad essere cani di supporto emotivo. Vediamone qui alcuni:

Per iniziare, i Cavalier King Charles spaniel sono carini, educati e di piccole dimensioni, il che li rende perfetti cani da appartamento;

I Labrador Retriever sono animali felici, affidabili e sempre pronti a leccarci la faccia;

I Corgi sono giocherelloni e alla mano, intelligenti e affettuosi con un tocco di audacia;

I Barboncini standard sono amorevoli, desiderosi di compiacere, ma anche super intelligenti ed empatici;

Gli Alani fanno una certa impressione con il loro fisico imponente, ma non sono affatto ostile. La loro lealtà il loro affetto sono infiniti;

I Golden retriever sono animali assolutamente leali. Per la loro classica coccola appoggiano il mento pesante in grembo da sciogliere il cuore e rivolgono lo sguardo verso l’alto;

Infine, gli Yorkshire, sono affettuosi, giocherelloni, molto piccoli e quindi facilmente trasportabili, perfetti per muoversi in situazioni sociali che ci fanno sentire a disagio.

Se siamo in cerca del giusto compagno di viaggio, valutiamo allora un cane di supporto emotivo.

