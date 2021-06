Le zanzare in casa sono una vera tortura, soprattutto la notte quando uno dorme e sente il ronzio intermittente. In molte città, soprattutto vicino ai fiumi, il Comune chiama delle ditte specializzate per bonificare delle zone. In questo modo, però, l’attività delle zanzare si limita, ma non sparisce. E allora dobbiamo entrare in campo noi con i nostri rimedi.

Il rimedio fai da te per provare a dire addio alle fastidiose zanzare in casa

Di modi per sconfiggere le zanzare ce ne sono milioni. Partendo dagli zampironi fino ad arrivare agli spray, passando per le piante sui balconi. Perché sì, anche le piante hanno il potere di allontanare le zanzare, anche se ovviamente non tutte. Ad esempio i gerani, il basilico e la citronella hanno questo potere. Motivo per cui d’estate si tendono a mettere in balcone davanti alla finestra. Ma con queste piante si può creare anche molto altro.

Profumatore per ambienti anti zanzare

Con queste piante e altre si può fare un rimedio fai da te per provare a dire addio alle fastidiose zanzare in casa. Vediamo allora come realizzare un profumatore per ambienti che però ha il potere anche di tenere lontane le zanzare.

Servirà una pentola con dell’acqua dove al suo interno versiamo delle foglie di basilico, le foglie di gerani, la lavanda, la citronella e le foglie di menta. Accendiamo il fuoco e portiamo a bollore l’acqua con dentro le nostre piantine. Quando l’acqua sarà bella calda e sentirete un odore provenire dalla pentola allora è pronto.

Ora versiamo in delle boccette il liquido con le foglie e inseriamo al loro interno dei bastoncini di legno, proprio come un profumatore. Mettiamo le boccette in giro per casa e ricordiamoci di girare di tanto in tanto i bastoncini di legno. I nostri profumatori amplificheranno in casa il lavoro che stanno facendo le piante in terrazzo.

