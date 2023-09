Cena con vista mozzafiato sul Colosseo? Ecco quanto costa mangiare all’Aroma, ristorante stellato dello Chef Giuseppe Di Iorio

Hai mai mangiato in un ristorante stellato? Devi sapere che a Roma ce ne sono diversi, ma uno in particolare non solo offre pietanze incredibili, ma anche una vista spettacolare. Stiamo parlando dell’Aroma Restaurant. Oggi siamo qui per svelarti quanto costa concedersi una cena in una cornice così suggestiva.

L’Italia è il paese del buon cibo. Gente da tutto il Mondo viene qui non solo per le nostre bellezze artistiche, ma anche per mangiare bene. Se hai in programma una gita nella Capitale, avrai molti palazzi, musei e monumenti da visitare. Ma hai già pensato a dove mangiare?

I ristoranti stellati si sa, sono molto costosi. Tuttavia offrono un’esperienza culinaria unica ed incredibile. Con questo articolo stiamo per suggerirti uno dei ristoranti migliori secondo la Guida Michelin. Sei curioso di saperne di più? Continua a leggere qui sotto.

Cena con vista mozzafiato sul Colosseo? Scopri il ristorante dello Chef Giuseppe Di Iorio

Nel cuore di Roma, all’ultimo piano dell’incantevole Palazzo Manfredi si trova Aroma Restaurant. Questo ristorante attualmente possiede una stella Michelin ed offre una cucina di altissimo livello.

A guidare la brigata, c’è uno degli Chef migliori del nostro Paese: Giuseppe Di Iorio. Lo chef e i suoi collaboratori offrono agli ospiti materie prime d’eccellenza. I piatti sono caratterizzati da grande creatività e tecnica proveniente da anni e anni di esperienza in Italia e all’estero.

Location unica, piatti inimitabili e ingredienti di grande qualità fanno di questo ristorante un vero fiore all’occhiello della cucina della Capitale.

Menù e prezzi dell’Aroma Restaurant: piatti d’eccezione e prezzi in linea con gli altri ristoranti stellati

Vuoi fare una cena con vista mozzafiato sul Colosseo? L’Aroma Restaurant offre diverse tipologie di menù e i loro nomi richiamano gli ordini architettonici classici.

Il menù Corinzio al prezzo di 190 euro offre 7 portate. Il menù Ionico a 160 euro ha 5 portate e quello Dorico con 4 portate costa 140 euro. Ma non è finita qui. Potrai spendere 110 euro per 3 portate scegliendo il menù Smart.

In alternativa, potrai scegliere piatti speciali come l’astice blu del Mediterraneo oppure l’entrecôte di wagyu a circa 100 euro.

I dessert costano 25 euro e se sei amante del caffè potrai trovare una selezione a 12 euro tra tipologie brasiliane, indiane e kenyane.

Tra i cavalli di battaglia dello Chef Di Iorio ci sono la Carbonara Shake e La nostra Amatriciana, piatti che ricordano le sue origini romane.

Gli antipasti costano 40 euro l’uno, i primi piatti costano in media 42 euro, mentre i secondi piatti di carne e pesce oltre 50 euro.

Infine, la ricchissima carta dei vini. Questa vede una straordinaria selezione divisa per tipologie e regioni d’Italia, ma anche vini provenienti dal resto del Mondo.