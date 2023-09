Quanto dovrà pagare Tiziano Ferro per divorziare da Victor Allen? Le cifre previste in America e in Italia 

La notizia si è diffusa a macchia d’olio: Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen, quanto dovrà pagare il cantante per divorziare e per affrontare tutto il percorso legale? Ecco un quadro generale sulla situazione economica.

Tiziano Ferro è un cantante di fama internazionale che ha mosso i suoi primi passi sulle note di “Xdono” nel lontano 2001 e da quel momento non si è mai fermato un attimo. Di Latina, classe 1980, ha saputo affrontare la sua carriera con intelligenza, anche se non sono mancati i momenti di forte sconforto.

La liberazione e la profonda felicità è arrivata quando si è sposato con Victor Allen il 25 giugno del 2019. Per amore ha deciso di trasferirsi a Los Angeles e dai social raccontava la sua vita quotidiana. La mattina del 19 settembre 2023, però, lui stesso ha dichiarato che il matrimonio è finito.

Lo ha fatto con un post su Instagram per essere sincero e trasparente con chi lo segue da anni. Oltre la sofferenza di questo tipo di percorso, quanto dovrà pagare Tiziano Ferro per divorziare da Victor Allen? È una domanda che può servire a chi ha intenzione di affrontare esattamente lo stesso iter.

Il cantante ha vissuto tra l’Italia e l’America e per questo cercheremo di capire le cifre e le differenze che ci sono per un divorzio nei due paesi.

L’annuncio

Con un messaggio dal suo profilo Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato l’inizio delle pratiche di divorzio da Victor Allen. È stato come un fulmine a ciel sereno che arriva dopo un periodo delicato per la salute del cantante con un problema alle corde vocali.

Con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo, Tiziano ha fatto sapere che sta vivendo un momento delicato soprattutto per la presenza dei due figli che non può portare in Italia. Per questo è costretto a cancellare i suoi impegni relativi al suo nuovo libro per amore dei due piccoli.

Quanto dovrà pagare Tiziano Ferro per divorziare da Victor Allen?

Negli Stati Uniti un divorzio costa in media 15.000 dollari (circa 14.000 euro al cambio odierno), ma questo dipende se si arriva al tribunale oppure no. Il costo, infatti, può essere molto vario in base alla situazione. Anche in Italia si può arrivare a 15.000 euro e oltre nel caso di controversie.

Tuttavia, in un caso in cui la coppia sia d’accordo su tutto, si possono risparmiare le spese degli avvocati, rivolgersi al Comune e pagare il minimo previsto che va dai 1.000 ai 3.000 euro.

I costi da sostenere sono relativi alle carte del divorzio, gli avvocati, lo specialista finanziario e uno specialista di bambini, se sono presenti, come nel caso di Tiziano Ferro e Victor Allen.

Se, invece, ci sono litigi e posizioni contrarie, allora assumere un mediatore costa circa 100 dollari ogni ora in America, dai 70 ai 100 euro in Italia. Questo fa salire il costo totale di molto. Non sappiamo quale sia l’effettiva situazione del cantante e di suo marito, ma in generale sono queste le spese a cui stanno andando incontro.