Sempre più abitazioni hanno al posto del solito fornello a gas i piani cottura a induzione. Chi è amante del caffè la mattina non può stare senza, ma se hai il piano a induzione fai attenzione a questo quando fai il caffè. In un precedente articolo qui su Proiezionidiborsa vi abbiamo spiegato il motivo per cui nelle nuove costruzioni il piano cottura è quasi sempre a induzione. Se siete curiosi di sapere il motivo cliccate qui.

I fornelli a induzione e il caffè

I fornelli a induzione sono costruiti in vetroceramica. Questo permette al piano di non scottare, e quindi, se mentre cucinate sporcate il piano cottura, con questo materiale lo sporco non si attacca. Va da sé dunque che risulta molto più facile la pulizia. Perché vi ricordo quanto può essere difficile pulire il piano cottura dei fornelli quando lo sporco è incrostato. Potete pulire il vostro piano cottura a induzione con aceto o altri prodotti naturali. La cosa veramente importante è non usare spugne che possano graffiare la superficie.

Se hai il piano a induzione fai attenzione a questo quando fai il caffè, ma come mai? Abbiamo appena visto che pulire il piano cottura non è poi così difficile. Ma la parte rognosa del piano a induzione è che bisogna avere delle padelle create per questo tipo di piano cottura. E si sa che la moka più è vecchia più fa il caffè buono. Quindi se avete il piano a induzione non potrete più usare la vostra vecchia moka, ma solo una moka particolare, creata solo per questo tipo di cottura. Quindi la tradizionale caffettiera purtroppo sarà inutile.

Se però non avete una caffettiera a induzione potete mettere a bollire una pentola con dell’acqua e immergere la vostra moka normale. In questo modo il calore dell’acqua che bolle farà uscire il vostro caffè. Certo, è un modo un po’ bizzarro per fare il caffè, che potete attuare per due o tre volte. Dopo si consiglia di acquistare una moka a induzione, anche se non è così facile da trovare.