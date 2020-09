Ogni volta che accendiamo la televisione incrociamo almeno un programma di cucina. Cuochi famosi, abili tirocinanti e fantasiosi dilettanti spadellano per noi ogni sorta di succulento manicaretto. Ovviamente l’occhio del telespettatore non cade solo sui cibi, ma anche sugli strumenti e accessori della cucina. Tra pentole, tegami, posateria e utensili vari, queste nuove star della televisione possono contare su materiali di qualità. E, grazie anche a questa pubblicità occulta, i fornelli a induzione stanno acquisendo importanti fette di mercato. Ecco perché le nuove cucine montano tutte i fornelli a induzione, come vi spiegano i nostri Esperti.

Come funziona l’induzione

Innanzitutto, vi sveliamo subito perché il metodo di cottura a induzione sta avendo questo grande successo. Parliamo ovviamente di una tecnologia all’ultimo grido, ben lontana dalla vetustà del classico fornello a gas. Si basa sulla modalità di cottura, ossia il modo in cui il calore fuoriesce e cuoce i nostri alimenti. L’induzione parte dal fenomeno chiamato elettromagnetismo. Gli appassionati di Spiderman conoscono certamente uno dei suoi più acerrimi nemici, quel “Magneto”, che rappresenta proprio questa tecnologia. In sostanza la pentola, approfittando del proprio metallo, si scalda e cuoce gli alimenti.

Tecnologia, risparmio e sicurezza

Ecco perché le nuove cucine montano tutte i fornelli a induzione, partendo da tre concetti fondamentali:

tecnologia; risparmio; sicurezza.

Il fornello a induzione, come abbiamo visto, rappresenta l’ultimo ritrovato della scienza in materia. Accelerando e ottimizzando la cottura, ci fa risparmiare tempo, garantendo maggior concentrazione di calore e limitandone la dispersione. Allontana lo spettro del rischio incendio e di quelle famose fughe di gas che tanti guai provocano negli appartamenti. L’unica controindicazione dei fornelli a induzione è data dalla non facile applicazione, soprattutto per le persone anziane e per chi è ancora abituato al classico fornello a gas.

I costi

Se al termine del nostro articolo vi siete chiesti quali possono essere i costi dei fornelli a induzione, è giusto che sappiate questo. Un piano cottura a induzione con i classici quattro fornelli costa mediamente il doppio del classico piano a gas. Se poi vogliamo investire, scegliendo modelli sofisticati, tecnologici e di arredo, le cifre possono evitare ulteriormente.

