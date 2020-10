Se anche tu sei sempre in lotta contro brufoli e punti neri, avrai già provato miriadi di maschere e creme. Esiste però un rimedio semplice e del tutto naturale di cui forse non sei a conoscenza. Hai mai sentito parlare dell’epsomite, o sale di Epsom? Questo sale speciale ha effetti sorprendenti su brufoli e punti neri. Scopriamo perché e come sfruttarne i benefici.

Cos’è il sale di Epsom

Il sale di Epsom è noto anche come epsomite, sale inglese o sale amaro. Chimicamente, però, è magnesio solfato eptaidrato. Può essere prodotto artificialmente, ma si trova anche in natura. Secondo la leggenda, fu scoperto per caso da un pastore a Epsom (località in Inghilterra) nel 1618. Si racconta infatti che le sue pecore non volevano abbeverarsi a una pozza d’acqua, dal sapore troppo amaro. Incuriosito, il pastore avrebbe scoperto che il sale contenuto nell’acqua aveva proprietà lassative e curative per le ferite degli animali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Da allora, Epsom è diventata una famosa località termale. E al sale amaro sono state attribuite numerose proprietà. Viene usato per la cura delle piante, in numerosi prodotti cosmetici e come integratore alimentare. È efficace contro i disordini intestinali, le emicranie, i crampi, lo stress e numerosi altri problemi. Inoltre, questo sale speciale ha effetti sorprendenti su brufoli e punti neri.

Come usare il sale di Epsom per far sparire i brufoli

Benché non vi siano prove scientifiche sull’efficacia dell’epsomite in relazione all’acne, in molti ne parlano come di un rimedio miracoloso. Non solo aiuterebbe a liberarsi di brufoli e punti neri, ma darebbe sollievo alla pelle infiammata a causa dell’acne. Non ci sono controindicazioni all’uso di questo minerale, a meno che tu non sia allergico. Pertanto, puoi tranquillamente provare sulla tua pelle se questo rimedio funziona. Potrebbe essere particolarmente efficace se la tua acne è di natura passeggera.

Ecco come fare. Dissolvi due o tre cucchiai di sale di Epsom in due bicchieri di acqua calda. Bagna un panno pulito in questa soluzione e applicalo sulla zona del viso che vuoi trattare. Lascia agire il panno finché non si raffredda, poi bagnalo di nuovo e tratta un’altra area. Attenzione a non far entrare l’acqua salata negli occhi! Quando hai finito, sciacqua il viso con acqua calda per evitare che i residui di sale secchino la pelle.

Ora che sai come fare, che aspetti a provare l’epsomite? Questo sale speciale ha effetti sorprendenti su brufoli e punti neri!

Approfondimento

Rimuovere i punti neri grazie alla maschera con latte e gelatina