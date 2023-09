Una notte a 57 euro più colazione inclusa con quest’offerta economica per vedere le Cinque Terre

Le Cinque Terre sono una meta gettonatissima, anche se si potrebbe spendere tanto per il soggiorno. Per questo motivo, ti proponiamo un’offerta economica a pochi passi, con ottime recensioni e diversi servizi. Vediamo come risparmiare visitando questo splendido angolo di Liguria.

Sono una delle destinazioni più ambite del Nord Italia. Il mare azzurro, le scogliere a picco e i tramonti mozzafiato attirano turisti da ogni dove. Tuttavia, le Cinque Terre non hanno sempre prezzi economici. Se avessi intenzione di visitarle a breve, potresti propendere almeno per un alloggio low cost. Ce ne sono diversi nei pressi, come a La Spezia, che offrono una buona sistemazione. Noi ne abbiamo scelto uno in particolare, con una posizione eccellente e un parcheggio gratis vicino.

Monterosso e le quattro sorelle

Anche se il turismo è prevalentemente estivo, ogni stagione dell’anno è valida per vedere le Cinque Terre. Monterosso è il borgo più esteso e vanta una lunga spiaggia di sabbia fine in cui prendere il sole. Sul lungomare, invece, si può passeggiare gustando un gelato o sorseggiando un caffè al bar. Diversi sono i ristoranti dove assaggiare la buona cucina locale. Con la Cinque Terre Card si può usufruire del treno che passa per tutto il territorio. La vicina Vernazza è un posto stupendo, con casette tipiche e un paesaggio dai colori sgargianti.

Una volta giunti a Manarola, bisogna per forza fermarsi al Nessun Dorma a prendere un aperitivo. Questo locale offre una vista magnifica, che diventa magica quando il sole inizia a calare. Per le coppie è la scelta ideale. Chi ama camminare e scoprire i dintorni, invece, può intraprendere il sentiero da Volastra a Corniglia. In circa due ore si effettuerà quest’escursione in compagnia di vigneti e splendidi panorami. Per completare l’itinerario non bisognerà tralasciare nemmeno Riomaggiore, massima espressione della tradizione ligure.

Una notte a 57 euro più colazione inclusa in questa struttura vicina a Riomaggiore

Per alloggiare e dormire a un prezzo basso, ci sono alcune strutture vicine per tutte le tasche. Una di queste è l’Affittacamere Casa Dane’, a 100 metri dalla stazione ferroviaria di La Spezia. Per una notte dall’1 al 2 ottobre, si può godere di una camera con letto matrimoniale a soli 114 euro a coppia, tasse comprese. Dunque, si passerà una notte a 57 euro a testa, più colazione inclusa. Addirittura, si potrebbe risparmiare ulteriormente prenotando un po’ più in là. Due notti dal 22 al 24 novembre, infatti, costano solo 88 euro per due. Ecco come visitare le Cinque Terre spendendo pochissimo. Un’ottima occasione, visto che la città ligure dista solo 7 minuti di treno da Riomaggiore.