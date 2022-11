Se gli asciugamani sono duri dopo averli lavati, ecco 1 trucco per renderli morbidissimi e 4 errori da non commettere più

Lavarsi il viso e poi asciugarlo con un asciugamano ruvido è una sensazione molto spiacevole. Proprio per questo tutti vorrebbero fare in modo che siano sempre morbidi. Per ottenere ciò è possibile ricorrere anche ad alcuni rimedi della nonna.

Il più noto è sicuramente il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo è molto utile anche nelle pulizie casalinghe. Si usa, ad esempio, per pulire i vetri delle finestre opacizzati. Trova inoltre impiego in cucina, dove si usa come agente lievitante e persino per rendere più alte e gonfie le frittate.

Se gli asciugamani sono duri dopo averli lavati, basta lasciarli per un po’ in ammollo in una bacinella contenente una soluzione di acqua fredda e bicarbonato di sodio. Così facendo li si renderà morbidi come la seta. Per ottenere quest’effetto si può però usare anche un altro ingrediente naturale e cioè la camomilla.

Niente panico se gli asciugamani sono duri dopo averli lavati, perché basta usare la camomilla in questo modo per renderli morbidissimi

Bollire un litro d’acqua in una pentola. Mettere in infusione due bustine di camomilla. Quindi lasciarla al suo interno per 5 minuti. Far poi raffreddare la bevanda e immergervi gli asciugamani già lavati. Lasciarle in ammollo per 10 minuti e poi strizzarli e stenderli in un luogo arieggiato.

Gli errori da non commettere mai durante il lavaggio

Dover sottoporre le asciugamani a questo procedimento ogni volta che le si lava potrebbe essere piuttosto stancante. Proprio per questo è importante sapere come non far indurire nuovamente gli asciugamani. Per evitarlo basta applicare prendere alcune piccole accortezze.

Prima di mettere gli asciugamani in lavatrice è sempre bene leggerne l’etichetta. In questo modo si potrà capire il programma più opportuno da usare. Molto importante anche non impostare una temperatura troppo alta o bassa. Deve essere di circa 40-50 gradi per gli asciugamani più scuri e di 60 per quelli di colore chiaro.

Non bisogna inoltre usare troppo detersivo o ammorbidente. Questo è uno degli errori che si commettono più spesso e che rendono gli asciugamani ruvidi e quindi spiacevoli al tatto. Bisogna anche accertarsi che l’acqua con cui le si lava non sia troppo dura e cioè ricca di calcare. Un possibile rimedio potrebbe essere l’installazione di un addolcitore.

Infine, mai impostare una centrifuga troppo alta. Molti lo fanno sperando che si asciughino prima, ma non sanno che questa è la ragione per cui poi diventano durissimi. Meglio aspettare un po’ di più e godersi invece degli asciugamani morbidi come la seta.