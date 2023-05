Come contorno o secondo piatto possiamo utilizzare questo alimento ricco di benefici

In un regime alimentare è fondamentale utilizzare una dieta il più possibile variegata. Questo perché facendo così si possono ottenere tante proprietà diverse da ciascun alimento.

È importante però anche sapere come consumarli, nelle giuste dosi e soprattutto non bisogna esagerare con i condimenti come sale e olio. In particolar modo questo vale con le verdure. Oggi in particolare andiamo a conoscere meglio la verza, che viene consumata molto nelle tavole italiane.

Valori nutrizionali della verza

100 grammi di verza hanno circa 25 kcal. Proprio per questo valore così basso è consigliata nelle diete di soggetti che devono perdere peso velocemente ma con criterio. I suoi valori nutrizionali sono i seguenti:

92 g di acqua;

3,2 g di zuccheri;

2,5 g di fibre;

1,2 g di proteine.

Contengono inoltre vitamina A, E, B e numerosi sali minerali.

Come contorno o secondo piatto possiamo utilizzare questo alimento, ecco come fare

Sebbene la verza contenga numerosi benefici, ci sono alcuni casi in cui è bene limitare il suo consumo. Questo vale, in particolar modo, per i soggetti che assumo farmaci anticoagulanti perché potrebbero andare ad interferire con quest’ultimi.

Le proprietà benefiche

Tra le vitamine presenti in questo alimento c’è la vitamina K. Infatti è proprio questa vitamina che svolge numerosi funzioni benefiche. Ad esempio consumare la verza potrebbe aiutare a combattere l’aterosclerosi. In linea generale va a controllare in maniera ottimale il sistema cardiovascolare, dunque aiuterebbe chi ha problemi a livello del cuore. Tra le sue attività bisogna riconoscere un forte potere come antiossidante. Infatti va a contrastare la crescita e lo sviluppo di radicali liberi, che sono causa dell’insorgenza di numerose malattie, anche molto pericolose. Tra i sali minerali è presente il calcio. La funzione del calcio è quella di andare a fortificare non solo le ossa ma anche i denti. Proprio per questo potrebbe essere molto d’aiuto a persone anziane che soffrono particolarmente dolori alle ossa.

Come si può utilizzare la verza

La verza è un alimento che può avere tantissime preparazioni. Si può fare semplicemente condita con olio e sale ma si possono creare anche piatti squisiti. Fra questi c’è la verza ripiena. Potrebbe essere un’ottima idea come secondo piatto per unire il gusto al beneficio. Un’idea molto particolare per consumare la verza in un pranzo o cena è quella di saltarla in padella con un po’ di cipolla e formaggio. In questo caso si vanno ad unire i benefici della verza con i benefici della cipolla, un altro potente antiossidante. Dunque come possiamo vedere le proprietà e gli utilizzi di questo alimento sono molti, come contorno o primo piatto possiamo davvero mettere in gioco la nostra creatività. È molto importante conoscerli in modo da sapere cosa si sta consumando ma soprattutto potrebbe spingerci a consumarne ancora di più.