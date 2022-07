L’Italia è ricca di borghi fantastici. Da Nord a Sud, al mare o in collina, ci sono alcuni piccoli paesini che sono dei veri gioielli. Non sempre sono noti a tutti, magari si conoscono quelli più famosi, però ce ne sono molti altri degni della nostra visita. E così, quando ci rechiamo per vacanza in una regione, è sempre bene studiare attentamente la mappa del luogo in cui ci stiamo per recare. Perché qui potremmo trovare dei piccoli luoghi nascosti che ci incanteranno.

Così, se abbiamo deciso di passare qualche giorno in Toscana, è bene conoscere alcuni borghi da visitare, dove possiamo anche cenare o pranzare. Molti di questi si trovano in zone rialzate e quindi vi sarà la possibilità di avere una splendida vista sulla Maremma. Panorama mozzafiato, cibo delizioso e se siamo fortunati anche delle temperature più gentili.

Se ci troviamo in Toscana ecco un borgo poco conosciuto da visitare

Parliamo di Gerfalco, un piccolo borgo medievale della Toscana. Questo nacque moltissimi anni fa grazie allo sfruttamento dell’argento che si trovava in zona. Infatti era conteso dalle città vicine come Siena, Volterra e Massa Marittima.

Qui potremo vedere le Mura di Gerfalco, che risale al 12esimo secolo, la Chiesa di San Biagio, la Chiesa della Misericordia e la Chiesa di Sant’Agostino. Se amiamo la natura e gli animali, qui possiamo fare delle passeggiate nelle Cornate di Gerfalco dove vi sono dei falchi pellegrini e falchi lanari. Inoltre vi sono le cave di rosso ammonitico, che è quella varietà di marmo di colore rosa.

Un panorama speciale

Un luogo che è un pochino fuori dai giri turistici e che quindi conserva quell’aria onesta e intatta del borgo medioevale. Essendo questo borgo a circa 780 metri sopra il livello del mare, avrà una vista incantevole su tutta la zona. E se mai dovessimo recarci in questo posto durante l’autunno potremmo ammirare l’incantevole colorazione del fogliame che parte da sfumature rosse e arancio, fino al giallo.

Nella zona ci sono, poi, moltissimi borghi da visitare. Quindi possiamo segnarci sia su un foglio sia sulle mappa di Google i nostri posti del cuore. Infatti sul nostro smartphone possiamo aggiungere tutti i luoghi, ma anche i ristoranti in cui vogliamo andare. Così non li dimentichiamo.

Da segnarci è anche Spiez, che si trova sul lago di Thun, perché è un altro borgo sensazionale. Ma comunque se ci troviamo in Toscana ecco un borgo poco conosciuto assolutamente da vedere.

