Luoghi meravigliosi di cui non si ha assolutamente idea che esistano ce ne sono, e anche tanti. Non solo nel Belpaese, ma anche in Europa. Non parliamo tanto di città, borghi o paesini, ma anche di luoghi nascosti e poco conosciuti in mezzo alla natura.

Con questo caldo si cerano infiniti modi per refrigerarsi e scappare dalla città. Possiamo andare al mare e passare la maggior parte della nostra giornata in acqua. Possiamo anche andare in montagna, dove il meteo sarà sicuramente più gentile, anche se comunque le temperature sono più alte rispetto alla media. Poi ci sono le spiagge sul lago e anche sul fiume. Insomma, di possibilità per scappare dal caldo ce ne sono. E tra le località che si trovano sul lago molto carina è Spiez, che si trova sul Lago di Thun, dove sarà possibile trascorrere una giornata indimenticabile.

Questo, però, è possibile farlo durante i weekend perché in settimana chi non è ancora in ferie lavorerà. E quindi si è costretti a lavorare tutta la settimana per poi andare in qualche luogo fresco per ricaricare le proprie batterie. E per il fine settimana, quindi, per una giornata nel verde e nell’acqua c’è un luogo fenomenale veramente bello.

Eletto tra i 10 luoghi di balneazione selvaggi più belli d’Europa ed è in Italia

Prepariamoci a scoprire un posto magnifico, che sembra quasi finto per quanto sensazionale. Stiamo parlando di Cerdevol Curnila, che si trova tra Pielungo e San Francesco, in Val d’Arzino. È un luogo poco conosciuto che però si conosce nel momento in cui si decide di avventurarsi in quelle zone.

Queste sono delle vasche naturali scavate dal fiume dove è possibile fare il bagno. Un luogo perfetto dove rinfrescarsi se accaldati dalla passeggiata, ma anche un luogo dove riposare per ore.

Acqua limpida color smeraldo e rocce bianchissime rendono questo luogo unico. Tutta la valle è ricca di posti magnifici in cui perdersi per poi ritrovarsi.

Si può dormire in diversi posti tra alberghi e camping, si possono fare passeggiate, si può anche fare ratfing sulle acque cristalline dell’Arzino o del Tagliamento, ovviamente con degli istruttori, si può andare in bici anche con le e-bike per facilitare la passeggiata e infine per scaricare l’adrenalina possiamo fare kayaking.

Insomma, è un posto che se sappiamo sfruttare saprà sicuramente sorprenderci con le sue infinite attrazioni e attività. Un luogo incantevole in cui rilassarsi, divertirsi e muoversi. Ed è stato eletto tra i 10 luoghi di balneazione selvaggi più belli che si può trovare in Europa.

