L’Italia è il paese con la più alta concentrazione di beni Patrimonio dell’Umanità e, inoltre, possiede tantissime ricchezze naturali e paesaggistiche. Un fantastico mix di natura e cultura che rende il nostro paese ricercatissimo e meta di tanti turisti.

Fra le tante bellezze ce n’è una che in questi ultimi mesi si sta tentando di rivalorizzare: i borghi. Questi sono luoghi ricchi di grande cultura e di tradizioni che sempre di più, però, si stanno spopolando. Negli ultimi mesi è partito un progetto che ha proprio questo obiettivo: incentivare la gente ad andare a vivere in questi posti offrendogli delle agevolazioni.

Tale progetto, partito per contrastare lo spopolamento dei borghi alpini e appenninici, si sta diffondendo sempre di più in tutta la penisola.

Se andiamo ad abitare in questo fantastico borgo ci daranno 28.000 euro

Proprio rispetto a questo se andiamo ad abitare in questo fantastico borgo ci daranno 28.000 euro. Il riferimento è ad alcuni borghi calabresi.

Si vocifera infatti, ma si attende la conferma della Regione Calabria, che si vuole offrire, a coloro che voglio abitare in un borgo calabrese, fino a 28.000 euro per un massimo di 3 anni.

L’offerta è per tutti coloro che vogliono trasferirsi in questi villaggi iniziando una nuova attività economica in loco. Prevedendo di fornire un’entrata mensile di circa 800-1.000 euro.

Fra questi è stato inserito nel progetto anche il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone. Incastonato in un punto stupendo tra il Mar Ionio e la Sila, nonostante sia poco conosciuto, è uno dei Borghi più belli d’Italia.

Le principali informazioni che ci saranno nel futuro bando

Le principali informazioni che per ora si conoscono, in attesa della pubblicazione del bando, riguardano i destinatari del progetto. Infatti, è aperto ai giovani tra i 18 e i 40 anni che provengono da un comune italiano con oltre 2.000 abitanti oppure da uno stato estero. L’obbligo che hanno è di richiedere la residenza nei borghi e avviare o ripristinare in loco un‘impresa.

Inoltre una volta inviata e approvata la richiesta al Comune di interesse, si avranno fino ad un massimo di 90 giorni per trasferirsi nel borgo.

Ovviamente come si può intuire, non sono soldi regalati dai Comuni ai nuovi residenti. Sono in realtà un investimento, atto a rinvigorire economicamente e socialmente il luogo in questione.

