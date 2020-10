Sono molte le persone che adottano come abitudine l’utilizzo della spugna quando si lavano, che sia sotto la doccia o in una vasca da bagno. In realtà, non ci potrebbe essere nulla di più sbagliato. Anche se l’utilizzo della spugna aiuta a velocizzare la rimozione delle cellule morte e migliora la circolazione, gli esperti ne sconsigliano l’utilizzo! Per cui, se anche tu ti lavi in questo modo, fai attenzione a questo pericoloso errore.

Qual è il pericolo

Come accennato in precedenza, l’utilizzo della spugna porta con sé dei benefici. Il pericolo però sta nel fatto che, al contempo, le spugne costituiscono un vero e proprio ricettacolo di funghi, batteri e muffe.

Questi ultimi si accumulano e proliferano sulle spugne bagnate, anche grazie all’umidità del bagno in generale. Di conseguenza quando ci laviamo passando la spugna sulla nostra pelle, non stiamo facendo altro che distribuire sull’intera superficie del nostro corpo un’enorme quantità di agenti patogeni. In questo modo esponiamo la nostra epidermide all’insorgere di numerose e sgradevoli problematiche, come acne e ulcere. Inoltre, un continuo strofinare la pelle può creare delle micro-lesioni.

Se anche tu ti lavi in questo modo, fai attenzione a questo pericoloso errore

Il consiglio, dunque, è quello di evitare l’utilizzo di spugne quando ci si lava. Se, tuttavia, proprio non riusciamo a rinunciare (si sa le abitudini sono dure a morire) è quantomeno necessario attenersi a delle piccole regole di utilizzo.

In primo luogo, dobbiamo assicurarci di asciugare completamente la nostra spugna dopo ogni utilizzo. In questo modo potremo limitare la moltiplicazione dei batteri. È poi necessario sostituire la spugna ogni tre settimane e ricordarsi che non va mai utilizzata per la pulizia dei genitali. Questi sono infatti molto delicati e soggetti a numerose infezioni. Infine, meglio evitare di strofinare la spugna su zone di pelle dove abbiamo da poco effettuato un’epilazione.