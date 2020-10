Molte persone preferiscono fare scorte di carne dal macellaio per poi congelarla. La carne congelata può durare vari mesi. La durata dipende dall’elettrodomestico e dal tipo di carne. Occorre però essere a conoscenza di alcuni accorgimenti da seguire. Infatti, fare attenzione a congelare la carne correttamente è molto importante.

Ecco come fare attenzione a congelare la carne correttamente

Una volta comprata, la carne va congelata subito, senza lasciarla in frigo per qualche giorno.

É importante congelarla in monoporzioni, in modo che il cibo si congeli immediatamente. Quando verrà il momento di scongelarlo, dovranno essere prese solo le porzioni che serviranno.

Prima di metterla nel congelatore, la carne deve essere ben protetta e avvolta in modo che non entri in contatto con l’aria secca del congelatore, per evitare che si ossidi. Quando ciò accade, assume un inconsueto colorito scuro.

Occorre sempre etichettare e scrivere la data di congelamento e il tipo di carne, prima di metterla nel freezer.

Per congelare al meglio la carne, basta adagiarla su una teglia rivestita di carta forno e metterla in freezer senza ricoprirla, in modo da rallentarne il processo. Infatti, deve congelare lentamente. Una volta fatto ciò, la si potrà spostare anche in contenitori o sacchetti da conservare comunque nel congelatore.

Si consiglia di non lasciarla troppo tempo al suo interno, perché perderebbe la sua qualità e, una volta scongelata, potremmo notare la presenza di molto liquido nel suo contenitore.

Tempi di conservazione della carne in freezer

I tempi di conservazione dipendono dal tipo di taglio della carne. La bistecca può restare in freezer anche per oltre quattro mesi, il macinato crudo andrebbe consumato entro i tre mesi dal congelamento ed il pollo entro un anno. Prestare attenzione a congelare la carne correttamente è molto importante per la salute e per evitare di incorrere in intossicazioni alimentari. Seguendo questi consigli, tuttavia, non v’è rischio che ciò accada.