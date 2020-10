Adesso che torna l’inverno e abbiamo voglia di rilassarci e goderci un bel bagno, magari unito agli aromi e agli incensi, i nostri Esperti ti danno in consiglio salutare. Se infatti ti piace utilizzare la spugna da bagno, per intenderci quella classica dei massaggi, fai particolare attenzione. Stando infatti a una recente ricerca americana, le spugne relax per il bagno sono covo e ricettacolo di tantissimi microbi. Ecco perché non ti conviene usare la spugna in vasca da bagno, leggendo i motivi in questo articolo di Pdb.

Naturale o artificiale

Questo discorso vale sia per le spugne naturali che per quelle sintetiche. Sembra infatti che non ci sia nessuna differenza per i microbi e i germi che nidificano e si riproducono in maniera incredibilmente veloce. Le spugne diventano il loro habitat naturale, dato anche il clima caldo del bagno, che ne facilita e protegge la sopravvivenza. Ecco perché non ti conviene usare la spugna in vasca da bagno, se non vuoi pagare a caro prezzo il piacere del tuo relax.

Bagnoschiuma e docciaschiuma

A nulla valgono le teorie, secondo le quali anche una minima presenza di alcol nel bagnoschiuma o nel docciaschiuma possa preservarci dai batteri. Il fatto poi che la spugna non venga ovviamente sterilizzata dopo l’uso, fa sì che si tramuti nella casa ideale dei germi. Allo stesso modo rischiamo sotto la doccia, o nel caso della depilazione!

Acqua il succo di limone

Se proprio non volete fare a meno del piacere di utilizzare la spugna per il bagno, allora, nel caso in cui questa sia artificiale, potrete sterilizzarla con acqua e succo di limone. Prendete una terrina di vetro, riempitela di acqua, aggiungete del succo di limone e mettetela per due o tre minuti nel forno a microonde. Avrete così escogitato un sistema naturale, salutare ed economico per riutilizzare la spugna, dopo aver eliminato i microbi che la abitavano. Adesso sì che potrete godervi un bagno rilassante e tonificante!

