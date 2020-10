Poche cose ci danno più soddisfazione di un prato rigoglioso e ben curato. Ma come ogni giardiniere sa, mantenere un prato non è affatto una cosa semplice.

L’erba ha infatti bisogno di molte cure, dalla concimazione all’irrigazione. Ogni prato deve essere liberato da erbacce e piante infestanti. Ma soprattutto deve essere tagliato con regolarità, specialmente in primavera e estate.

Ma se sei stanco di tagliare il prato prova questa stupenda alternativa al manto erboso.

Si tratta della lippia (nome scientifico Phyla nodifora) un piantina appartenente alla grande famiglia delle verbenacee. La lippia è una pianta tappezzante dalla crescita molto veloce. È perfetta come alternativa alla tipica erba utilizzata per creare i prati. Non solo non ha bisogno di essere tagliata, ma è anche bella da vedere. Presenta infatti foglioline piccole, e abbondanti fiori rosati.

Un prato di lippia ha innumerevoli vantaggi, vediamone alcuni!

È una pianta molto robusta

La lippia non necessita di concimazione o cure particolari. Sopravvive bene sia esposta al sole che all’ombra e ha una grande resistenza all’aridità e alla siccità. Sopravvive in tutti i tipi di suolo, persino nell’ambiente salmastro delle zone costiere.

Aiuta il terreno

Grazie alle sue radici molto estese, la lippia può aiutarci a contrastare l’erosione e l’impoverimento del suolo. Proprio per questo è particolarmente adatta a prati in pendenza o a terreni irregolari. Dato che è una pianta tappezzante, aiuta il suolo a mantenere l’umidità. Inoltre ospita tra le sue foglioline una grande biodiversità di creature utili all’equilibrio naturale del giardino. La lippia è anche una pianta molto amata dalle api.

Tiene a bada le piante infestanti

La lippia cresce molto velocemente e crea una sorta di ‘tappeto’ denso al suolo. Questo manto di lippia impedisce alle erbacce di crescere. Così non dovrete mai più passare i pomeriggi a estirpare le piante infestanti dal vostro prato.

Può essere calpestata senza problemi

Proprio grazie alla sua robustezza, la lippia non teme un trattamento poco delicato da parte degli abitanti del giardino. Se avete bambini che amano giocare all’aperto o cani che hanno bisogno di correre e sfogarsi in giardino, questa è la pianta che fa per voi.

Non ha bisogno di essere tagliata

Questa è la caratteristica più attraente della lippia: non ha mai bisogno di essere tagliata. Si tratta infatti di una pianta nana, che non supera mai i pochi centimetri di altezza. Inoltre non è rampicante, e non si ‘aggrappa’ a alberi e arbusti rischiando di soffocarli. Se sei stanco di tagliare il prato prova questa stupenda alternativa al manto erboso.