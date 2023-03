Se affitti un garage in queste zone o nel condominio dei Ferragnez, puoi avere una rendita da 400 € quasi come un appartamento

Gli italiani amano investire negli immobili. Affittare una stanza a studenti oppure mettere a reddito un appartamento oltre alla disponibilità di una buona cifra comporta anche alcuni rischi. Investire in un box potrebbe essere un buon compromesso.

Un garage potrebbe essere un ottimo investimento confrontato con il rendimento dei titoli di Stato. In questo articolo faremo alcuni esempi di box in affitto per una cittá medio-piccola e due metropoli. Ricordiamo solo che locando un box, dovremo partecipare alle spese condominiali e pagare l’IMU. Il vantaggio di locare un box invece che un appartamento consiste nel fatto che non vi è rischio che il garage subisca danni.

Se affitti un garage in queste zone di Trento puoi mettere da parte un bel gruzzolo di soldi

Trento è una città dove la qualità della vita è alta ma anche i prezzi degli immobili volano. Per comprendere il mercato immobiliare dei garage dobbiamo fare qualche premessa. La città è ben servita dai mezzi pubblici che collegano la stazione e tutto il centro città. Inoltre ci sono navette che collegano ampi parcheggi in prima periferia. Le zone ZTL, quindi a traffico limitato, sono però molto ampie.

Un lavoratore che deve quotidianamente parcheggiare in centro potrebbe risparmiare molto prendendo in affitto un box o un posto auto nella cerchia della città. Infatti un parcheggio nella prima corona si paga 2,2 € all’ora. I prezzi per un box da 20 mq di garage in centro, ad esempio, si trova a 50.000 € in Via Verdi, una via che conduce al Duomo e alle Università. In centro storico un box si affitta fra i 180 ed i 225 € al mese. In Corso Buonarroti, vicino alla stazione ferroviaria un garage viene locato a 100 € al mese.

Affittare un garage o box a Milano

La città meneghina è in vetta alla classifica delle rendite più alte per l’affitto dei box. Sappiamo quanto ci sia “fame” di posti auto coperti anche visti i ripetuti episodi di danneggiamenti alle auto. Facciamo, dunque qualche esempio:

• un box da 15 mq in zona Missori viene locato a 330 € al mese;

• in zona Moscova il canone di un box raggiunge i 350 €;

• nel quartiere Isola, sempre più gettonato dopo Expo 2015, un box da 26 mq viene locato a 350 € al mese.

• Un box nei grattacieli di CityLife, residenza anche dei Ferragnez, viene affittato a 417 € al mese;

• in zona Brera 15 mq di box rendono 550 € al mese.

Affittare un box a Roma

Anche la Capitale ci riserva delle sorprese se pensiamo che in zona Garbatella, i box possono tranquillamente esser locati a 400 € al mese. Lo stesso dicasi per il quartiere Centocelle. Un box di 16 mq a Transtervere si trova a partire dalle 300 €/mese. Se desideriamo acquistare per locare, un box a Centocelle da 29 mq è in vendita a 53.000 €. Nel quartiere Garbatella 16 mq di box non scende sotto i 30.000 €.

Comprare dal costruttore

Una buona idea potrebbe essere l’acquisto di un box in un condominio direttamente dal costruttore, addirittura “su carta”. Il prezzo sarà molto vantaggioso e aumenterebbero notevolmente le possibilità di locare subito il box. C’è sempre, infatti, qualche condomino che ha bisogno di un secondo box.

Un altro consiglio da seguire prima di investire in un garage è valutare eventuali possibilità di infiltrazioni d’acqua. Meglio quindi informarsi sul passaggio di tubazioni e soprattutto se sopra al garage ci sia un giardino. In quest’ultimo caso potrebbero esserci danni in caso il prato non riuscisse a drenare la pioggia. Se affitti un garage in queste zone o nel condominio dei Ferragnez, avere una interessante rendita annuale.