Invitata a un matrimonio in primavera: cosa mi metto? Il blazer maschile di Laura Pausini potrebbe essere un’idea

La stagione dei matrimoni è tornata e gli inviti fioccano. Che mettere? Se è questa la domanda che ti fai, un suggerimento può arrivarti dal mondo dello spettacolo: il blazer maschile indossato da Laura Pausini nel giorno delle sue nozze. Come mixarlo te lo dicono gli stilisti.

Sei tra coloro che si mettono in ansia di fronte a un invito a un matrimonio? È comprensibile. Le feste sono i momenti in cui ci si confronta sul look e dove può diventare imbarazzante affrontare lo sguardo critico delle amiche invidiose. Essere chic e sentirsi a proprio agio senza spendere una fortuna sembra un’impresa impossibile. Ma uno sguardo al mondo dello spettacolo, dove tutto detta tendenza, può aiutarti.

Una scelta da popstar

Qualche giorno fa, il 22 marzo, Laura Pausini è convolata a nozze con Paolo Carta. La cantante ha scelto un abito lungo dalla linea morbida, in seta color avorio. Semplice, lineare, con lo strascico di media lunghezza. A rompere la classicità dell’abito, un blazer lungo, di taglio rigorosamente maschile e con i revers arrotondati.

Un abbinamento vincente che abbiamo visto anche nelle sfilate di moda. Poi tutto sulla falsariga della tradizione. Guanti di pizzo, doppio velo, collana di perle. Ai piedi décolleté con tacco a stiletto. L’unico elemento di contrasto nell’insieme è proprio il blazer, che sdrammatizza il look e lo rende chic e moderno, in linea con lo stile poco convenzionale della cantante.

Invitata a un matrimonio in primavera: l’idea vincente

Come potresti indossare il blazer lungo di Laura Pausini? Esattamente come ha fatto la cantante: su un abito elegante. Soprattutto se vuoi sdrammatizzare l’insieme e dargli un piglio più contemporaneo. Inoltre, con il clima ballerino di questo periodo, una bella giacca di taglio maschile risolverebbe brillantemente la situazione e non sarebbe un acquisto inutile.

Potresti indossarla in mille altre situazioni, anche per andare a lavoro o per un party con le amiche, adattandola alle varie situazioni. Basta cambiare gli accessori per trasformare un look sportivo in uno elegante e viceversa. Per essere veramente alla moda è importante, però, che il blazer abbia una linea rigorosamente maschile e sia anche over, come quelli proposti nelle ultime sfilate di moda.

Altre soluzioni

Un altro modo di indossare il blazer lungo è il tailleur. Puoi optare per un completo morbido dallo stile rilassato, in una tenue tonalità pastello, perfetta per la primavera. Oppure su un modello dal classico taglio maschile ma over, come dettano le più recenti tendenze di moda. Soprattutto in quest’ultimo caso, completa il look con degli accessori super eleganti. Tacchi a stiletto e pochette preziosa sono obbligatori per rendere chic l’insieme e non sbagliare.

Sotto la giacca puoi scegliere un top brillante o una blusa di seta, un bustier molto scollato o un topcrop. Se sei invitata a un matrimonio in primavera e non ami il tailleur, il blazer lungo andrà benissimo anche su un pantalone elegante, preferibilmente morbido e in tessuto ricercato. In questo modo arricchirai il tuo guardaroba di pezzi versatili che potrai mixare e indossare in occasioni diverse.