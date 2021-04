Nella maggior parte delle case si accumula una grande quantità di tazze. Alcune vengono acquistate in vacanza come souvenir, altre vengono regalate per compleanni e ricorrenze, e molte ci vengono date in omaggio in supermercati e negozi.

È inevitabile che prima o poi alcune delle nostre tazze subiscano un incidente, e rimangano senza manico. In questi casi, potremmo essere tentati di buttarle via, dato che ne abbiamo così tante, ma questo sarebbe un errore.

Se abbiamo una tazza con il manico rotto non buttiamola via, è ancora utile per queste due funzioni geniali.

Esistono moltissimi modi di riutilizzare le tazze in maniera geniale e creativa, eccone alcuni.

Portapenne da scrivania

Sulla scrivania è sempre comodo tenere alcuni oggetti, come matita, penna, righello, bianchetto, gomma etc.

E cosa c’è di meglio che un portapenne comodo e originale come una vecchia tazza? Riutilizzando la nostra tazza con il manico rotto come portapenne da scrivania faremo un favore al pianeta, salvando la tazza dalla discarica. Non solo, ma avremo anche un oggetto originale con una storia alle spalle a farci compagnia nelle ore di studio e di lavoro.

Portachiavi e portamonete

Nella maggior parte delle case esiste un posto, solitamente vicino alla porta di ingresso, dove si accumula ogni sorta di piccoli oggetti. Dalle monete, alle chiavi, alle graffette, ai biglietti da visita, e innumerevoli altre cose che non hanno un posto definito.

Perché non metterle in ordine utilizzando una vecchia tazza come portamonete e portachiavi? In questo modo il nostro ingresso sarà molto più ordinato, e facile da pulire, e non avremo più monetine in giro per casa.

Le tazze vecchie possono trovare innumerevoli altri usi, ad esempio, potremmo usarle come vaso da fiori per tenere le erbe aromatiche, o come contenitore di aglio o spezie in cucina.

L’unico limite è la nostra fantasia.

