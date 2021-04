Sentirsi bene ed in forma è un atto di amore verso sé stessi. Perdere peso è una conseguenza di più azioni concrete quali dieta ed esercizio fisico. Soprattutto è un modo di pensare positivo che crea delle nuove abitudini salutari.

È inutile affaticarsi troppo un giorno o due alla settimana spendendo soldi, innervosendosi nel traffico per sentirsi peggio di prima.

Il vero esercizio costante che crea i cambiamenti è quello di tutti i giorni.

Con questi 4 esercizi quotidiani e questo allenamento perderemo facilmente peso ed avremo un fisico da urlo.

Tempo spazio e 4 semplici esercizi per una routine salutare

Un programma sportivo e di benessere si può creare da casa senza spendere niente. In più i tutorial gratuiti su Internet spopolano sempre di più.

Per rimettersi in forma servono 30 minuti al giorno fatti con costanza. Prendiamoci il tempo in casa o all’aperto per fare questi 4 esercizi semplici:

a) correre sul posto;

b) saltare la corda;

c) fare i plank;

d) slanci posteriori delle gambe per rafforzare i glutei.

Cerchiamo sempre di idratare il corpo dopo gli allenamenti e bere 1,5-2 litri d’acqua in totale durante il giorno.

Per prima cosa facciamo uno stretching leggero per preparare il corpo all’esercizio fisico. Srotoliamo bene la schiena dall’alto verso il basso almeno 3 volte, poi facciamo rotazioni del collo e delle spalle.

Partiamo con una corsetta leggera sul posto di 5 minuti, respirando ben profondamente. Dopodiché prendiamo 2 minuti di pausa e poi cominciamo il salto alla corda. Cerchiamo di mantenere l’esercizio per 5 minuti, se fosse troppo faticoso facciamo un intervallo dopo 2 oppure 5 minuti.

Prendiamo sempre 2 minuti di recupero fra un esercizio e un altro e continuiamo con i plank. In posizione allungata sosteniamo il corpo sugli avambracci e le punta dei piedi. Manteniamo la posizione per 1 minuto respirando bene.

Dopo l’ultima pausa, in posizione a quattro zampe, manteniamo la gamba piegata ad angolo di 45 gradi per 30 secondi e poi muoviamo il ginocchio in su e in giù. Ripetiamo 3 volte per ogni lato.