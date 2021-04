Il regno vegetale è uno degli ambiti della natura più affascinante e misterioso. Per questo motivo moltissime persone sono appassionate di fiori e piante per la loro bellezza e il loro mistero.

Oggi vogliamo parlare di un mistero ancora insoluto, infatti se abbiamo questa pianta in giardino possiamo aspettarci una fioritura da record da un momento all’altro.

Una pianta unica e misteriosa

La pianta di cui parliamo oggi ha molte caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto è la pianta che cresce più veloce, toccando vette di 10 cm al giorno.

Inoltre si tratta di una pianta che offre un legno super resistente ma allo stesso tempo leggero e flessibile. Per questo motivo viene utilizzato per gli usi più svariati, dalle impalcature edili all’artigianato ai massaggi benefici.

Come avremo già indovinato stiamo parlando del bambù, pianta di origine asiatica della famiglia delle Bambusoideae ormai diffusa in tutto il mondo.

Una cosa che in molti ignorano è che il bambù ha una caratteristica del tutto unica e misteriosa che riguarda la sua fioritura. Se il bambù impiega pochissimo tempo per crescere, dobbiamo sapere che per fiorire ci mette moltissimo tempo. Possono impiegarci 50 anni ma addirittura 150.

Un altro aspetto misterioso e apparente inspiegabile è che le piante che sono nate dalla stessa madre fioriscono nello stesso momento in tutto il mondo, ovunque esse siano.

Il perché di questa sincronizzazione è un mistero e per il momento ci sono solo teorie.

Altro aspetto particolare che riguarda il bambù è che una volta terminata la fioritura e prodotti i semi la pianta muore per lasciare spazio alle piantine che nasceranno dai fiori.

Se abbiamo in giardino del bambù dobbiamo essere consapevoli che da un giorno all’altro potrebbe fiorire, ma non sapremo mai in anticipo quando ciò accadrà.