La fantastica idea per creare un unicorno con un calzino bianco e qualche filo di lana colorato in pochi minuti

In questo articolo vi spiegheremo come realizzare un unicorno giocattolo con tanto di manico per cavalcarli e correre spensierati.

Il materiale che ci occorre è veramente poco e frutto di riciclo.

Materiale necessario

Servirà un calzino gambaletto bianco. Magari uno di quelli spaiati del quale il compagno risulti scomparso.

Passiamo poi all’imbottitura che può esser costituita da ovatta. O dal contenuto di un vecchio cuscino o di un piumino desueto.

Procuriamoci due bottoni scuri e due bottoni bianchi dalla circonferenza più grande di quelli neri.

Recuperiamo dei fili di lana colorata (anche degli avanzi di gomitoli) blu, azzurri, viola, rosa, verde, giallo, arancione e rossi. E un ramo di lunghezza 60 cm.

Colla a caldo sempre portata di mano.

Ecco il tutorial della fantastica idea per creare un unicorno con un calzino bianco e qualche filo di lana colorato in pochi minuti

Prendiamo il calzino e gli tagliamo il bordo finale, circa 10 cm, mettendolo da parte. E iniziamo a riempirlo di ovatta. Deve essere ben imbottito altrimenti non riuscirà a stare rigido. Infiliamo, poi, il bastone nella parte della gamba del calzino.

Terminiamo di imbottire completamente e chiudiamo con uno spago. Per fissare meglio il ramo, potremo mettere un filo di colla a caldo attorno al ramo e poi legargli intorno lo spago.

Prendiamo, quindi, i due bottoni – quello chiaro con sopra quello scuro – e cuciano come fossero degli occhi.

A questo punto andiamo a riprendere lo scarto di gambaletto che avevamo lasciato da parte e tagliamo quattro triangoli. Cuciamoli a due a due, sovrapponendoli, saranno le nostre orecchiette del cavallo. Le cuciremo al nostro cavallo-calzino leggermente sopra gli occhi, più o meno all’altezza dell’angolo del tallone.

A questo punto non ci resta che dedicarci alla criniera e alla coda.

Iniziamo preparare una striscia di cartoncino 30 x 3 cm. Tagliamo dei fili con queste lunghezze partendo dal blu 25 cm. A seguire azzurro, 22 cm; viola, 20 cm; rosa, 18 cm; rosso, 15 cm; arancione, 13 cm; giallo, 11 cm; verde, 9 cm.

Basteranno 10 fili per colore. Con la colla a caldo andremo a fissare un’estremità di ogni filo alla striscia in cartone partendo dal viola fino al verde.

Incolliamo, poi, la striscia di cartoncino sul calzino esattamente a metà fra le orecchie del cavallo. La lana colorata sarà la criniera del nostro unicorno.

Utilizzando fili delle stesse dimensioni e di tutti i colori potremo, unendoli in un mazzo colorato, dar vita alla coda di cavallo o di unicorno. Andremo a incollarla all’estremità del ramo rimasta libera.

Ecco la fantastica idea per creare un unicorno con un calzino bianco e qualche filo di lana colorato in pochi minuti!