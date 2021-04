Durante la giornata capita a tutti di avere voglia di qualcosa di buono, e se ci lasciamo prendere dalla tentazione, subito dopo ce ne pentiamo. Siamo pervasi dai sensi di colpa, perché abbiamo paura di ingrassare.

A tutto questo c’è una soluzione. Gli spuntini freschi e gustosi da mangiare felicemente senza ingrassare, perché contengono solo cento calorie, esistono. Resteremo appagati dal senso di fame, che spesso ci assale durante la giornata tra un pasto e l’altro.

In questo articolo suggeriamo degli spuntini facili da realizzare, uno diverso dall’altro, che non rovineranno la nostra linea, perché hanno poche calorie.

In questo modo riusciremo a resistere fino all’ora di pranzo o di cena, senza mangiare cibi super calorici e che a volte oltre alla nostra linea fanno anche male alla salute.

Mangiare uno spuntino fresco e non confezionato, ci permette di evitare di assimilare una gran quantità di conservanti. Acquistare personalmente i prodotti freschi, dei quali conosciamo i valori nutrizionali è senz’altro meglio.

Si consiglia si consumare carboidrati e fibre, in quanto saziano e donano energia al fisico ed alla mente.

Ecco gli spuntini freschi e gustosi da mangiare felicemente senza ingrassare, perché contengono solo cento calorie.

Una fetta di pane integrale con yogurt e marmellata

Per una merenda bilanciata e gustosa, mangiare una fetta di pane integrale con uno yogurt greco senza zucchero e della marmellata, meglio se fatta in casa.

Tè freddo con biscotti secchi

Per assaporare uno spuntino dolce e leggero, i biscotti secchi sono l’ideale.

Uniamoli ad un tè freddo dolcificato con stevia o eritritolo.

Il frappé di yogurt e banana

Per mangiare qualcosa di fresco e che sia povero di calorie, l’ideale è preparare un frappé con yogurt greco e mezza banana.

La ricotta light con marmellata di arance

Uno spuntino fresco e goloso da gustare, è quello preparato con della ricotta light e marmellata di arance.

In questo modo riusciremo a mangiare qualcosa di dolce e fresco, e arrivare al pasto principale senza avere fame.

Coppa di yogurt con banana e cereali

Se vogliamo fare uno spuntino con qualcosa di unico e diverso, possiamo optare per una coppa di yogurt con banana e cereali.

Basta mixare lo yogurt greco con mezza banana. Mettere nel congelatore per una decina di minuti, toglierlo e aggiungere qualche piccolo pezzetto di banana e una manciata di cereali.

Per poter fare una merenda in modo perfetto, non è necessario preparare cose elaborate.

Basta unire semplici ingredienti da preparare in poco tempo, per gustare spuntini deliziosi e con poche calorie.