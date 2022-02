Ci sono degli oggetti del passato che hanno un immenso valore affettivo per noi. Spesso, infatti, ci ritroviamo a guardare vecchie cartoline, libri segnati dal tempo o giochi che usavamo quando eravamo piccoli. E la commozione, ovviamente, è inevitabile. Tutti questi oggetti, infatti, hanno fatto parte di diverse fasi della nostra esistenza e avere un legame con essi è più che normale. Quello che molti non sanno, però, è che diversi di questi elementi potrebbero avere un valore non solo affettivo. Infatti, alcuni oggetti oggi potrebbero stupirci. Questo perché possono essere venduti a cifre spesso esorbitanti, che forse non ci saremmo neanche mai aspettati.

Oggetti vintage che valgono davvero tanto, ecco diversi spunti per capire se in casa nostra possediamo un piccolo tesoro

Come abbiamo sottolineato, ci sono diversi oggetti del passato che oggi hanno acquisito un valore economico insospettabile. Questo perché il vintage attrae molto i collezionisti e i nostalgici, che sono disposti a versare cifre anche molto importanti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato il prezzo di un videogioco degli anni Ottanta, che potrebbe valere un piccolo ma consistente tesoro. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo sottolineato quanto valesse un libro meraviglioso che alcuni di noi potrebbero avere ancora sulla propria libreria. Oggi continuiamo la lista, concentrandoci questa volta su uno splendido fumetto che sicuramente molti di noi ricorderanno piuttosto bene.

Guardiamo bene in soffitta se abbiamo ancora questo oggetto famosissimo degli anni Sessanta perché oggi può valere un mucchio di soldi

L’oggetto di cui parliamo oggi è un fumetto amatissimo, che in molti hanno adorato e letto a ripetizione. Stiamo parlando di Kriminal 180, ventesimo albo della collana Dark Side, un classico degli anni Sessanta che ha davvero segnato una generazione. Si tratta di una delle saghe sicuramente più conosciute fino a qualche anno fa. Quindi, andiamo a controllare se siamo tra i fortunatissimi che fino ad oggi lo hanno conservato gelosamente. Infatti, questo fumetto può valere fino a 1.400 euro se si trova in uno stato ottimale e, ovviamente, in un’asta il prezzo può anche salire. Certamente, si tratta di una cifra importante, che potrebbe fare comodo a tantissime persone. Quindi, se ricordiamo di averlo letto, potremmo sperare di averlo ancora con noi. Perciò, guardiamo bene in soffitta se abbiamo ancora questo fumetto perché, come abbiamo visto, la somma a cui potremmo venderlo non è assolutamente esigua.

Approfondimento

Se lo abbiamo in casa possiamo considerarci fortunatissimi perché questo oggetto vale come un vero tesoro