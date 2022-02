“Non ci resta che piangere” non è solo il titolo di uno straordinario film di Massimo Troisi, ma lo slogan di questo periodo. Tra venti di guerra, epidemie e aumenti stellari di tutto, tra i beni di consumo spicca l’aumento delle vendite di fazzoletti. Scherzi a parte, proviamo almeno ad aggrapparci all’oroscopo, nella speranza che le stelle ci indichino la via per la fortuna. Ricordando però che spesso, come dicevano i latini: “la fortuna aiuta gli audaci”. Chi rischia e si mette in gioco avrebbe più possibilità di chi se ne sta sul divano ad aspettare la dea bendata. Vediamo però quali sarebbero a marzo i segni più fortunati. Se a marzo il Toro potrebbe guadagnare tanto questi segni potrebbero sorprenderci.

Idee chiare e soldi per i Gemelli

Guardando l’oroscopo dei Gemelli la situazione del mese prossimo apparirebbe molto chiara: idee chiare e soldi in arrivo. Soprattutto dal 15 in poi, quando l’aria di primavera porterà tanta energia e voglia di dare una scossa alla propria routine. Il lavoro potrebbe riservare delle soddisfazioni economiche importanti: aumenti e promozioni. Questo, perché chi comanda si sarebbe accorto dell’ottimo lavoro dei Gemelli e della sua perfetta organizzazione. Idee molto chiare quindi per arrivare a fare un po’ di soldi. Cosa che non guasta proprio in questo momento. Attenzione però a non mettere troppa tensione nel rapporto d’amore. La parola d’ordine è “pazienza”. Le occasioni arriveranno e non bisogna rischiare di mettere a repentaglio il rapporto di coppia.

Se a marzo il Toro potrebbe guadagnare tanto attenzione a questi altri 2 segni che farebbero soldi a palate secondo le stelle

Attenzione che non sarà l’Ariete il segno che potrebbe fare incetta di denaro nelle prossime settimane, ma il Cancro. Tutto il mese di marzo sarà all’insegna della fortuna in generale, anche se il Cancro pagherà invece dazio con una salute non ottimale. La situazione amorosa si prevede tranquilla, con mare calmo e assenza di venti tempestosi. Sarà il lavoro il vero protagonista per i nati sotto questo segno che però dovranno darsi molto da fare. Anche più del solito, perché per arrivare alla promozione e all’aumento di stipendio, potrebbe esserci in corso una gara aziendale. Ma la buona semina fatta negli ultimi mesi dovrebbe convincere il datore di lavoro a scegliere il Cancro. Attenzione che le stelle parlerebbero proprio di arrivo di denaro imminente dalla propria professione. Quindi attenzione al Cancro che potrebbe superarlo sul rettilineo dorato.

Approfondimento

Ecco finalmente il momento del riscatto secondo l’oroscopo cinese per queste 5 annate che vivranno un 2022 faticoso ma pieno di gratificazioni