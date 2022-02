Una casa pulita, che emana un odore piacevole, è sicuramente il sogno della maggior parte di noi. Infatti, sapere di vivere in un ambiente che può farci sentire tranquilli e rilassati è davvero il massimo. Proprio per questo motivo, dovremmo sempre prenderci cura del nostro appartamento, facendo attenzione a ogni minimo dettaglio. E certamente, uno dei problemi che la maggior parte delle persone riscontrano nella propria casa è quello di odori sgradevoli. In particolar modo, questo accade quando si aprono armadi e cassetti, forse neanche troppo nuovi.

Armadi e cassetti che odorano di muffa e di chiuso, ecco i rimedi della nonna che possiamo mettere in pratica per risolvere questo fastidiosissimo problema

Come abbiamo appena accennato, sappiamo bene quanto l’odore che si sente in cassetti e armadi possa essere fondamentale. E quando, al posto di un piacevole profumo, si avverte puzza di muffa e chiuso, la nostra reazione non è sicuramente delle migliori. Per cercare di risolvere il problema, però, possiamo attrezzarci, mettendo in pratica alcuni consigli che vengono proprio dalle vecchie generazioni. Di alcuni di questi, tra l’altro, avevamo anche già trattato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato una soluzione casalinga che potrebbe sicuramente fare al caso nostro. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo svelato un piccolo segreto che potrebbe eliminare il problema una volta per tutte.

Casa sempre profumata e armadi e cassetti liberi da quell’orribile puzza di muffa con questo trucco praticamente sconosciuto ma super efficace

Ma comunque i consigli non sono mai troppi e, proprio per questo motivo, oggi vogliamo aggiungerne un altro, che potrebbe aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. In questo caso, ci sarà un grande protagonista che non tutti ancora conoscono. Stiamo parlando dell’olio di alchechengi. Dal frutto tropicale buonissimo, che sicuramente in tanti hanno assaggiato, si ricava un olio che potrebbe far profumare i nostri armadi e i nostri cassetti in un battito di ciglia. Dunque, per prima cosa, svuotiamo questi ultimi e mettiamo da parte biancheria e vestiti per avere tutto lo spazio necessario. Eliminiamo la polvere con accuratezza, pulendo tutto l’interno dei mobili con un panno imbevuto di acqua e aceto. Il secondo passaggio, poi, prevederà un panno nuovo e asciutto.

Imbeviamo leggermente quest’ultimo in una bacinella di acqua calda, dove avremo precedentemente versato qualche goccia di olio di alchechengi, e passiamolo su tutte le superfici interne (ed esterne se vogliamo) dei nostri mobili. L’odore buonissimo del frutto si avvertirà ovunque e noi potremo finalmente stare tranquilli. Perciò, ora lo sappiamo. Avremo una casa sempre profumata e armadi e cassetti liberi da cattivi odori grazie a questo piccolo segreto.

