Nell’era dell’inflazione alle stelle fa quasi specie avere risparmi “importanti” detenuti tutti in forma liquida. Il riferimento non è al c.d. cuscino di liquidità, cioè alle somme utili per l’ordinaria amministrazione, ma alle consistenze destinate al lungo periodo. Bastano pochi anni, infatti, per ritrovarsi con buona parte del capitale bruciato in termini di potere d’acquisto e il danno è servito.

Ora, fermo restando che la certezza assoluta quasi mai esiste, per l’investitore avulso al rischio una possibile via d’uscita potrebbe passare per il reddito fisso. Qui l’emittente s’impegna al rimborso del capitale (almeno) a scadenza e a riconoscere un rendimento già noto in partenza.

Il reddito fisso risponde quindi ai due aspetti più spinosi della faccenda, cioè rendimento certo e ritorno dei soldi alla fine. Vediamo allora come guadagnare dal 3% al 4% certo tra 10 e 12 mesi portando i soldi in banca o alle Poste.

L’offerta Supersmart nel caso di nuova liquidità

Se il capitale da gestire è di nuova derivazione (cioè nuova liquidità) si potrebbe considerare l’attuale offerta Supersmart Premium. È dedicata a chi dispone di un libretto di risparmio Smart già attivo o in procinto di farlo e accantona minimo 1.000 €. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 3,00% (ritenuta fiscale del 26%) e ha una durata di 300 giorni. Le due condizioni da soddisfare sono l’apporto di nuova liquidità (come già illustrato), la costituzione e l’attesa del termine dei 300 giorni del vincolo.

Sarà attivabile fino all’8 maggio 2023 (salvo chiusura anticipata disposta da CDP) ed è ammesso lo svincolo anticipato dell’intero importo del singolo accantonamento. In tal caso matureranno gli interessi al tasso base a far data dall’attivazione dello specifico accantonamento.

Andare oltre il 3% sulla durata a 12 mesi

Sulla durata a 1 anno, anzi di una spanna meno di 365 giorni, ecco il BOT emesso giusto pochi giorni fa. Il titolo con ISIN IT0005542516 scadrà infatti il 12 aprile 2024. Com’è noto si tratta di uno zero coupon privo di cedola, per cui il guadagno sta nella differenza tra prezzo di acquisto e quello di rivendita o rimborso finale a 100.

Il bond prezza 96,69 centesimi, per cui portandolo a scadenza si avrebbe un rendimento lordo del 3,423% su 358 giorni. Sul lordo bisogna poi togliere la ritenuta fiscale del 12,50% e le commissioni all’intermediario.

Per puntare a rendimenti più ricchi (ad esempio ai BTP con cedole al 5%) bisogna scegliere un bond con durata maggiore.

Sul mercato non mancano poi offerte speciali che consentono di arrivare anche al 4% lordo sulla durata a 1 anno. È il caso del conto deposito 4% Più di Banca Credem sul vincolo a 12 mesi. L’offerta non ha costi di attivazione e prevede delle condizioni.

Si rivolge a chi conferisce nuova liquidità (clienti nuovi o fidelizzati) e al contempo sottoscrive prodotti/servizi gestiti per il 30% dei soldi complessivamente apportati. La nuova liquidità riguarda le somme conferite (bonifico, versamento in contanti e/o assegni) nell’istituto nei 60 giorni precedenti la richiesta di sottoscrizione/prenotazione di una partita.

Il conferimento minimo e massimo è rispettivamente di 5mila e 150mila €. L’offerta prevede anche la possibilità di svincolare in anticipo le somme, previo pagamento di penale (minimo 100€). Per tutti i singoli dettagli tecnici della promozione si rimanda il Lettore alla pagina dedicata al prodotto sul portale della banca.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa riporta soltanto a titolo gratuito l’informazione e non ha alcun interesse circa le operazioni indicate come da Avvertenze riportate sul sito)