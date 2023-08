Le piante muoiono sempre e spendi un sacco di soldi dal fiorista? Ecco 3 piante economiche super resistenti

Le piante che compri durano poco e spendi sempre un sacco di soldi per rimpiazzarle? Se vuoi un angolo verde o colorato in casa che duri a lungo, eccoti qualche consiglio!

Che invidia quelle case tutte decorate alla perfezione con bellissime piante rigogliose. Per quanto ci provi, compri il terriccio consigliato e le concimi, il pollice verde non è una tua dote. Non rassegnarti, forse l’errore è proprio in partenza, non scegli le piante giuste per te! Se vuoi delle piante da aggiungere al tuo giardino o alla tua casa che non richiedano troppe cure, ecco quali scegliere!

Le piante muoiono sempre? Piante grasse o succulente, un must del risparmio

Le succulente sono la scelta ideale per chi cerca piante economiche e poco esigenti. Queste piante grasse hanno la capacità di immagazzinare acqua nelle loro foglie, consentendo loro di sopravvivere in condizioni di siccità. Le succulente sono disponibili in una vasta gamma di forme, colori e dimensioni, adatte a tutti i gusti. Non sarà difficile trovare quelle che si adattano al tuo stile e al tuo spazio. Richiedono una quantità minima di acqua e prosperano in posizioni luminose, anche se non necessariamente alla luce diretta del sole. E al contrario di quello che si pensa, non è complicato farle fiorire! Con qualche trucchetto potrai ammirare questi fiori stupendi, anche se solo per pochi giorni. Il prezzo varia in base alla tipologia, ma anche con meno di 10 € trovi varietà interessanti.

Altre due stupende che costano poco e non muoiono mai

La prima è la yucca è un’altra eccellente scelta per chi cerca piante resistenti e dall’aspetto unico. Queste piante sono conosciute per le loro foglie lunghe e appuntite e possono dare un tocco esotico a qualsiasi ambiente. La yucca richiede una luce solare diretta moderata e non ha bisogno di frequenti annaffiature. È in grado di sopportare condizioni di scarsa irrigazione e adattarsi facilmente a diverse temperature. Un alberello di medie dimensioni costa sui 30€, ma è davvero un ottimo investimento.

Per finire una delle piante più economiche, resistenti e profumate, la lavanda. Le sue caratteristiche foglie grigio-verdi e i fiori viola la rendono un’aggiunta incantevole a qualsiasi spazio. La lavanda cresce meglio in pieno sole e richiede terreno ben drenato. Una volta stabilita, è incredibilmente resistente alla siccità e richiede solo poche e occasionali innaffiature. Per un vasetto puoi spendere anche 2 o 3 €, ma crescerà velocemente e in poco tempo. Un altro vantaggio? Puoi raccoglierne i fiori, farli seccare e creare sacchetti profumati per l’armadio.

In conclusione, se le piante muoiono sempre e spendi un sacco di soldi eccoti qualche soluzione. Scegliere piante economiche e a lunga durata non significa dover rinunciare alla loro bellezza. Le succulente, la yucca e la lavanda sono opzioni eccellenti per chi ha poco tempo da dedicarci.