Vino rosso buono, pregiato e a prezzi abbordabili? Proviamo quello di Andrea Pirlo e di altri 3 calciatori

Amiamo i celebri vini rossi italiani e non sappiamo mai quale scegliere o quale regalare? Una buona idea è quella di puntare sui prodotti firmati da ex calciatori che si sono lanciati nell’imprenditoria vitivinicola. Vini che potrebbero farci innamorare al primo sorso e che hanno prezzi decisamente contenuti.

Il vino rosso è uno dei prodotti simbolo della tradizione enogastronomica italiana. Non per niente, i frutti delle nostre cantine sono tra i più amati al Mondo e ottengono ogni anno premi prestigiosi. Il vino, però, è anche un business decisamente remunerativo. Un business in cui si stanno cimentando sempre più spesso anche i calciatori più famosi. Quindi se stiamo cercando un vino rosso buono, pregiato e a prezzi abbordabili, il consiglio è quello di assaggiare quello prodotto da Andrea Pirlo. E non è l’unico da provare tra quelli firmati dalle stelle del pallone.

I vini di Andrea Pirlo sono tra i migliori d’Italia

Campione del Mondo con l’Italia nel 2006. Stella del Milan e della Juventus e oggi allenatore. Andrea Pirlo ha avuto una carriera sportiva di primissimo livello. In pochi, però, sanno che l’ex centrocampista si è reinventato come imprenditore vinicolo. In compagnia della famiglia ha fondato l’azienda Pratum Coller in provincia di Brescia e produce vini biologici. Tra i rossi spicca il Marzì, dal gusto delicato e fruttato. Il prezzo è decisamente interessante e si aggira tra gli 11 e i 15 euro a bottiglia.

Andrea Barzagli punta sui vini siciliani

Nella nazionale Campione del Mondo in Germania c’era anche Andrea Barzagli, difensore toscano ex colonna della Juventus. E anche Andrea Barzagli ha deciso di dedicare il post carriera alla produzione vinicola. Da alcuni anni è infatti socio dell’azienda “Le Casematte” in provincia di Messina.

Nel catalogo delle Casematte ci sono ben 5 vini, 3 dei quali rossi. Assolutamente da provare il Peloro Rosso, prodotto dal gusto fruttato e perfetto da abbinare a salumi e piatti di carne. Il prezzo a bottiglia? Compreso tra i 12 e i 13 euro.

I vini toscani di Dario Dainelli

I vini rossi toscani sono tra i più rinomati a livello mondiale. E proprio alla loro produzione ha deciso di dedicarsi Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina. Innamoratosi delle colline toscane, Dainelli ha fondato la sua cantina a Cerreto Guidi e ogni anno produce quasi 10mila bottiglie. Se amiamo il rosso, i vini da provare sono il Rude e L’Intruso. Costano 16 euro ma li valgono tutti per il loro sapore unico e l’alto livello nei procedimenti di realizzazione.

Vino rosso buono, pregiato e a prezzi abbordabili? Buffon firma i vini salentini

Gianluigi Buffon è molto più che un semplice calciatore. Icona di longevità sportiva, il compagno di Ilaria D’Amico si è impegnato recentemente anche nel mondo del vino. In collaborazione con l’imprenditore Fabio Cordella ha infatti lanciato il vino Buffon Primitivo. Un vino di grandissimo pregio, prodotto in edizione limitata e dal prezzo superiore ai 30 euro a bottiglia. Non sono pochi, ma una volta assaggiato potremmo innamorarci di questo rosso.

(n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dal redattore secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).