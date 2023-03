Cosa cucinare a Pasqua? Fai il Bigos come a casa di Kasia Smutniak

Tra poco dovrai pensare al pranzo di Pasqua e, se non hai voglia di preparare sempre le stesse cose, puoi prendere spunto dalla cucina polacca, ben conosciuta dall’attrice Kasia Smutniak.

Le festività pasquali sono alle porte e, certamente, non mancherai di festeggiare con la tua famiglia, se non opti per il ristorante. Non hai voglia, però, di portare in tavola l’agnello o le solite lasagne e cannelloni e cerchi qualcosa di diverso. Se non sai a cosa ispirarti, pensa ai Vip: alla fine sono persone famose ma, come noi comuni mortali, festeggiano anche loro la Pasqua. E con pranzi particolari che, magari, richiamano la tradizione personale della loro famiglia. Tra tutti, ad esempio, l’attrice Kasia Smutniak, naturalizzata italiana ma polacca d’origine. I suoi natali, probabilmente, l’hanno abituata a celebrare le feste pasquali con un particolare piatto tipico polacco in tavola.

Cosa cucinare a Pasqua? Prova a mettere in tavola un piatto tipico polacco

Per celebrare le festività pasquali puoi provare a portare in tavola un delizioso Bigos polacco. Si tratta di un piatto molto ricco, a base di carne mista a verza, crauti, funghi e prugne e che viene aromatizzato aggiungendo erbe aromatiche e vino rosso. Il Bigos è proprio il piatto tipico che i polacchi consumano a Pasqua e anche tu puoi servirlo in qualità di interessante secondo sulla tua tavola imbandita per la festa. Scopriamone la ricetta e il procedimento tradizionale.

Ecco la ricetta e il procedimento

Preparare il Bigos polacco richiede l’impiego di un consistente numero di ingredienti:

500 g di porchetta;

1 kg di crauti;

500 g di verza;

50 g di funghi secchi;

15 prugne secche;

2 mele;

una cipolla;

2 foglie di alloro;

1 rametto di rosmarino;

2 rametti di maggiorana;

150 ml di vino rosso;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Per la preparazione, riempi di acqua calda una ciotola e lascia mezz’ora in ammollo i funghi secchi. Nel mentre, trita i crauti, sciacqua la verza, puliscila e tritane le foglie. Riempi una pentola di olio, mettila sul fuoco, affetta la cipolla e gettala a rosolare. Aggiungi i crauti, la verza e riempi con 200 ml di acqua. Copri con coperchio e cuoci 10 minuti a fuoco lento.

Preleva quindi i funghi e affettali insieme alle prugne secche. Sbuccia le mele, grattugiale e aggiungile alla pentola con il vino. Unisci ora i funghi, le prugne e la porchetta tagliata a dadini. Aggiusta di sale e pepe e aromatizza con le erbe aromatiche. Cuoci tutto per un’ora. Cosa cucinare a Pasqua? Servi il Bigos!