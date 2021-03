La natura è piena di piante e fiori meravigliosi e dei quali non conosciamo l’esistenza. Con questo articolo oggi vogliamo spiegare come coltivare un fiore particolare e bellissimo. Scopriamo uno dei fiori più belli e colorati che pochi conoscono, perfetto da coltivare in balcone o in giardino: stiamo parlando del giglio orientale.

Il giglio orientale

Il giglio orientale è un fiore di rara bellezza che arriva dall’Asia Orientale. Esso è noto per avere fiori grandi, profumati e colorati che donano un tocco di esotico al nostro giardino

I suoi petali sono sei e hanno colori vari che spaziano dal bianco al giallo, dal rosso al lilla. Le sue foglie, invece, sono di colore verde splendente e hanno forma allungata.

Ci sono tre varietà di gigli orientali: quello rosa, quello bianco e quello dorato e tutti e tre i tipi fioriscono in estate. Pertanto, scopriamo uno dei fiori più belli e colorati che pochi conoscono, perfetto da coltivare in balcone o in giardino.

Come si coltiva?

Il giglio orientale cresce bene se esposto a pieno sole, ma tollera anche la mezz’ombra. Il suo terreno ideale è di tipo leggermente acido, con pH compreso tra 6 e 6,5, ma cresce altrettanto bene in terreni neutri.

Il giglio orientale sopporta bene tutte le condizioni climatiche e per quanto riguarda le annaffiature, esso ha bisogno di un terreno sempre leggermente umido. L’acqua non deve essere versata direttamente sul fiore, perché si potrebbe danneggiare, ma bensì sul terriccio.

Abbiamo detto che il giglio orientale fiorisce in estate. Ma il momento giusto per piantarlo sono le mezze stagioni. Ovvero la primavera o l’autunno.

Curiosità

È bene sapere però che, se possediamo un gatto, è meglio tenerlo alla larga da questa pianta. Essa, infatti, è tossica per i gatti e pertanto è meglio assicurarsi che i felini non possano raggiungerla, se vogliamo tenerla. Pare, infatti, che le sostanze rilasciate dalla pianta, una volta masticata, possano provocare ai gatti irritazione e malessere.

Approfondimento

