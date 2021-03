Purtroppo i cani non hanno il dono della parola per comunicare i propri disagi. O comunque quando non stanno bene.

Dobbiamo essere noi padroni a essere attenti ai comportamenti dei nostri amici a quattro zampe e valutare il da farsi.

Attenzione, allora, quando il cane ha questo disturbo bisogna portarlo dal veterinario.

Portarli a passeggio è un’azione quotidiana che noi padroni di cani svolgiamo più volte nell’arco della giornata.

È un momento di svago per il cane e per noi. Un momento per stare assieme.

Può capitare, durante quest’attività, di notare che il cane non urina come solitamente fa. Ebbene, non dobbiamo prendere sottogamba questo particolare.

Attenzione, quando il cane ha questo disturbo bisogna portarlo dal veterinario

Non sottovalutiamolo. Se notiamo che il nostro amico a quattro zampe fa molto sforzo per fare pipì oppure che urina frequentemente ma in piccole quantità.

Ovviamente ci sono diversi gradi per distinguere la serietà del problema.

Tra i sintomi più comuni c’è la disidratazione, la mancanza di appetito e il senso di spossatezza.

Sono diverse le cause che possono portare a questo disturbo. Quelle più ovvie sono le malattie infiammatorie intestinali oppure problemi all’uretra.

Per questo motivo interveniamo prontamente. E portiamo il nostro fido a fare una visita di controllo.

Del resto è sempre consigliato svolgere regolari controlli periodici al fine di prevenire eventuali malesseri del nostro cane.

In questo modo eviteremo problemi più seri. Infatti, il veterinario ci potrà aiutare disponendo prontamente una cura per il nostro fido e verificandone subito la causa scatenante.

In questi casi, infatti, si sconsigliano rimedi fai-da-te. E ciò perché, non conoscendo esattamente la causa, si rischia di andare a peggiorare la situazione.

Per queste ragioni bisogna fare attenzione, quando il cane ha questo disturbo bisogna portarlo dal veterinario e non sottovalutare il problema.

È fondamentale attuare dei semplici accorgimenti quotidiani per evitare eventuali problemi di salute al nostro amico: