Scopriamo l’Italia intera con l’imperdibile 40% di sconto sui treni Italo per viaggiare a prezzi stracciati

Italo Treno non si smentisce per questo fine settimana. Come già successo in precedenti occasioni, anche per questo weekend è possibile approfittare di sconti imperdibili. Fino al 40% su tantissime tratte ad alta velocità percorse dalla compagnia ferroviaria. Tuttavia, la scadenza non è poi così lontana, trattandosi del prossimo lunedì, e l’offerta presenta termini su prenotazione e disponibilità. Vediamone di seguito tutti i dettagli e come possiamo utilizzare la promozione.

Tutti i dettagli sulla promozione

Scopriamo l’Italia intera con l’imperdibile 40% di sconto su un vasto numero di soluzioni. La vantaggiosità o meno dipende dalle tariffe disponibili. Nel caso di questa offerta, sono 2 quelle proposte a prezzo scontato, ossia Low Cost ed eXtra. La prima permette di modificare data e orario del viaggio illimitatamente, ma con una integrazione del 50% del prezzo del biglietto sul singolo cambio. La seconda, più economica, non permette modifiche di alcun tipo sulla soluzione scelta, né permette l’accumulo sul proprio borsellino virtuale di punto Italo Più.

L’offerta permette di viaggiare solo a partire da una determinata data ed in ambienti specifici. In particolare, è possibile approfittare degli sconti in questione sulle soluzioni a partire dal 31 marzo solo in Smart e Prima. Per quanto riguarda la disponibilità, la promozione prevede un numero massimo di posti pari a 650.000. È possibile prenotare al prezzo scontato fino alle ore 19 di lunedì 28 marzo. Alcuni iscritti alla newsletter e al programma Italo Più hanno, inoltre, ricevuto la possibilità di acquistare biglietti andata e ritorno con sconti fino all’80%. I viaggi disponibili al prezzo ridotto vanno dal 5 aprile al 19 maggio 2022. Il numero dei posti riservati alla promozione è 200.000, mentre le tariffe dedicate sono, anche in questo caso, eXtra e Low Cost. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative e permette massimo 2 acquisti per cliente.

Scopriamo l’Italia intera con l’imperdibile 40% di sconto sui treni Italo per viaggiare a prezzi stracciati

Per quest’ultima promozione non è necessario inserire alcun codice. Basterà accedere alla propria area personale e ricercare le soluzioni di viaggio dalla piattaforma di ricerca. Invece, per la prima proposta il buono da inserire per prenotare al prezzo scontato è “LUCE”.

Lettura consigliata

Le tariffe Giovani e Famiglie di ITA esistono, ma trovarle non è poi così semplice