Clio Makeup e la sua profonda crisi. Cosa succede alla star del beauty che spopola nei social

Non sempre è facile rimanere tranquilli quando il successo ci sommerge e la visibilità arriva ai massimi livelli. Molti influencer sentono il peso e lo esternano ai loro followers. Ecco l’ultimo esempio

Lacrime durante un video pubblicato sul suo profilo Instagram, lacrime per spiegare la situazione di profondo disagio che la famosa influencer nel settore beauty sta provando in questi giorni. Perché essere influencer con migliaia di seguaci, firmare contratti importanti, avere visibilità e rappresentare i brand più conosciuti non sempre da la felicità. Clio Makeup ha cominciato la sua carriera proponendo i prodotti che preferiva e parlando di quelli che non la convincevano pensando esclusivamente a una cosa. I suoi consigli potevano aiutare le donne a conoscere meglio questo settore. Poi qualcosa è cambiato. La visibilità ha portato noie quando era necessario stroncare qualche prodotto. Sono arrivate le accuse secondo cui le sue recensioni miravano a dare visibilità a determinati prodotti affondandone altri.

Insomma le sue intenzioni iniziali sono state strumentalizzate e alla fine la pressione è diventata ingestibile. Il Mondo degli influencer è tosto, la competizione è alta, gli interessi economici strabiliano. Quando il successo arriva inaspettato e prorompente in stile Ferragni, non è facile mantenere la calma.

Lotta senza quartiere

Clio Makeup e la sua profonda crisi? Gli ammiratori sono dispiaciuti ma questa storia può insegnare tanto. 40 anni, di origine veneta, l’imprenditrice ha fondato la sua azienda nel 2017 ma i suoi video erano famosi già nel 2008 grazie a Youtube e Real Time. Ha investito il denaro per realizzare un progetto tutto suo, nei suoi uffici è stato girato il video di 12 minuti che ha fatto tanto discutere. Uno sfogo dettato dai cambiamenti di questo Mondo che lei ama e che è cambiato così in fretta.

Ansia e paure arrivano per via di una competizione che Clio Makeup non sente sua, nessuna necessità di essere la più bella, la più conosciuta, la più ricercata. Solo la voglia di fare il suo lavoro e stare lontana dalla tossicità dei social che danno molto e molto tolgono. La influencer non usa mezzi termini per dire che ci sono molti suoi colleghi che farebbero carte false per raggiungere la vetta. E le ritorsioni per i suoi video ne sarebbero una chiara dimostrazione.

Clio Makeup e la sua profonda crisi, una strada da non rifare

La linea cosmesi di Clio Makeup si allarga. Numerosi sono i prodotti nuovi la cui presentazione esalta i followers da anni suoi ammiratori. Skin, Sweetielove ombretti, Alldaylove lips matite e molti altri possono essere acquistati on line dopo aver visto i video di presentazione sui suoi canali.

Che la pubblicità negativa sia sempre pubblicità è un concetto valido ancora oggi, così anche chi la critica alla fine le porta visibilità. Ma è curioso notare come Selvaggia Lucarelli che sui social e in tv è solita attaccare tutti, questa volta abbia utilizzato parole calibrate per commentare la debolezza della famosa influencer. Lungi dal trattarsi della classica cortesia tra donne, a colpire potrebbe essere il fatto che il tempo passa troppo velocemente quando siamo alla ricerca del successo. Resistiamo a ogni attacco poi alla fine abbiamo bisogno di riflettere. Ne è valsa la pena? Ne vale la pena? Per Clio Makeup no. Se potesse tornare indietro, ha affermato, non seguirebbe la stessa strada.