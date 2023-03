Era da settembre 2022 che il biglietto verde non chiudeva al rialzo contro la moneta unica europea. Tuttavia, nell’ultimo mese il dollaro ha massacrato l’euro. Il mese di febbraio, infatti, si è chiuso con un ribasso dell’euro contro il dollaro pari al 2,61%. Cosa potrebbe riservarci il futuro? Per gli amanti delle statistiche ricordiamo che era dall’aprile del 2022 che non si vedeva un calo così importante. Va anche detto che i mercati valutari scommettevano che il dollaro sarebbe rimasto debole contro l’euro per il resto dell’anno.

Cosa pensano gli analisti?

Secondo un sondaggio effettuato da Reuters, gli addetti ai lavori prevedono un indebolimento del dollaro entro un anno. Questo grazie al miglioramento dell’economia globale e alle aspettative che la Federal Reserve statunitense smetta di aumentare i tassi di interesse prima della Banca Centrale Europea.

I recenti rialzi del dollaro, invece, sono visti come la conseguenza di alcune affermazioni dei falchi della Fed che hanno prospettato uno scenario più restrittivo della politica monetaria a stelle e strisce.

Nell’ultimo mese il dollaro ha massacrato l’euro: cosa ci riserverà il futuro secondo l’analisi grafica?

Il 3 marzo la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0635, in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso al rialzo dello 0,82%.

Time frame giornaliero

Dopo avere toccato i minimi di inizio anno il cambio euro dollaro potrebbe essere nuovamente ripartito al rialzo. Lo scenario, però, non è ancora molto chiaro. Per averlo sarebbe molto importante una chiusura giornaliera superiore a 1,0744. In questo caso la moneta unica europea potrebbe raggiungere contro il biglietto verde area 1,10.

Qualora, invece, il cambio dovesse chiudere sotto area 1,0533, potremmo assistere a una nuova accelerazione ribassista.

Time frame settimanale

La situazione è molto incerta. Si consiglia, quindi, di attendere ancora per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni.

