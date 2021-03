Gli elastici colorati di gomma sono oggetti che tutti abbiamo nelle nostre case. Quello che molto probabilmente non tutti sanno è che questo semplice oggetto è in grado di risolvere un problema di ordine quotidiano. Con questo articolo, infatti, scopriamo come un semplice elastico può risolvere questo problema molto comune.

Le grucce

Tutti i giorni quando apriamo i nostri armadi siamo alle prese con la scelta di ciò che andremo ad indossare. Quindi proviamo un capo d’abbigliamento dopo l’altro per poi riposarli nelle loro grucce fin quando troviamo quello giusto. A chi non è mai successo di riporre una maglia sulla gruccia e di vederla scivolare a terra? E non per nostra distrazione, ma perché la gruccia è liscia e la maglia, di conseguenza, scivola. Come possiamo ovviare a questo fastidioso problema? Scopriamo come un semplice elastico può risolvere questo problema molto comune.

L’elastico come soluzione

Un elastico è proprio ciò che fa al caso nostro. Per mettere in pratica questo semplice trucco è necessario, per prima cosa, procurarsi qualche elastico in gomma. Infatti, gli elastici che ci servono non sono quelli per i capelli, ma quelli di cancelleria. Se abbiamo in casa degli elastici in gomma dobbiamo sceglierne due del diametro adatto alla nostra gruccia. A questo punto, li andremo ad infilare all’estremità della nostra gruccia, uno per parte. La gomma sarà in grado di creare l’attrito necessario a non far scivolare più i nostri vestiti. Se ripetiamo la stessa procedura per ogni gruccia che usiamo, non avremo più questo problema. Ecco come con un semplice oggetto di uso comune possiamo risolvere un problema d’ordine quotidiano spendendo poco.

L’alternativa

Se non vogliamo usare gli elastici in gomma, oppure se non vogliamo acquistarli, possiamo utilizzare un altro oggetto per lo stesso scopo: il palloncino. I palloncini di forma stretta ed allungata possono sostituire gli elastici. Per farlo, prendiamo un palloncino e lo tagliamo in modo da ricavare due anelli dello spessore di circa due dita. Una volta ricavati i due anellini dovremo metterli alle estremità della nostra gruccia, come se fossero gli elastici. Il palloncino essendo di lattice, esattamente come la gomma, creerà attrito e non permetterà al nostro capo d’abbigliamento di scivolare a terra.

