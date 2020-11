Dopo aver stirato si mettono i capi nell’armadio, ma quando si tirano fuori sono un po’ stropicciati? Ma come è possibile? Erano stati messi via stirati e ora non lo sono più. Spesso la colpa è della gruccia sbagliata, perché va a rovinare la forma della camicia, della giacca o dei pantaloni.

Le grucce non servono solo ad evitare pieghe dopo la stiratura, ma servono anche ad avere l’armadio di camera bello in ordine. Così facendo sarà molto facile trovare il capo che si desidera. Le grucce quindi salvano l’armadio e lo trasformano da una bancarella del mercato ad uno spazio super organizzato. E per coloro che amano ancora di più l’ordine sarà possibile mettere i capi in ordine cromatico.

Come scegliere le migliori grucce appendiabiti per casa

Partiamo dal dire che esistono moltissime tipologie di grucce, e queste possono essere fatte di molti materiali. Partendo da ferro, passando per la plastica fino ad arrivare a quelle in legno. Il materiale più consigliato è quello legnoso. Infatti il legno sarà esteticamente più bello, eviterà che i capi scivolino via, previene i danni causati dall’umidità e tiene infine lontane le tarme.

Le migliori grucce per appendere ad esempio T-shirt o felpe non devono essere molto particolari, mentre invece quelle per le giacche devono averle. Per le giacche si consiglia si prendere le grucce con le spalle larghe, in questo modo la giacca non si deformerà nell’armadio, stessa cosa vale per i cappotti.

Per i pantaloni invece si consiglia l’utilizzo delle grucce rettangolari, rispetto a quelle con i ganci che a lungo andare potrebbero lasciare il segno sul pantalone. Con le grucce rettangolari basterà inserire il pantalone stirato nella parte aperta e lasciarlo cadere da entrambi i lati. In questo modo resterò stirato senza pieghe. Ecco dunque un mini e semplice guida su come scegliere le migliori grucce appendiabiti per casa.

