Scopri perché gli agrumi non sono i cibi che contengono più vitamina C. In un precedente articolo vi abbiamo spiegato perché è importante assumere le giuste dosi giornaliere di vitamina C. specialmente ora che la stagione invernale si avvicina. Probabilmente, i più immaginano che farlo significhi consumare più agrumi. E quindi via libera ad arance e mandarini. Tuttavia, è vero che gli agrumi sono il cibo che contiene più vitamina C in assoluto o è solamente un’associazione errata come quella tra la banana e il potassio? La prima, infatti, non è neanche il frutto che contiene più potassio. Figuriamoci il cibo in assoluto! Una situazione simile si presenta con gli agrumi. Allora, qual è il cibo che contiene più vitamina C?

Il peperone contiene, a parità di peso, all’incirca 4-5 volte delle dosi di vitamina C presenti in un’arancia. Infatti, 100 gr di peperoni contengono 166 gr di vitamina C se crudi e 116 se cotti. Invece, le arance 50 mg. Si potrà obiettare dicendo che i peperoni siano un alimento pesante e che facciano ingrassare. Anche questo non è vero. In realtà, quest’ortaggio è adatto anche a diete ipocaloriche.

Contiene all’incirca 31 calorie ogni 100 g. Per digerirlo meglio, tuttavia, è bene accompagnarlo a dei legumi e preferire quelli gialli e verdi ai rossi. Se i peperoni sono gli alimenti che contengono una maggiore dose di vitamina C, quali sono gli altri che a parità di peso ne contengono di più degli agrumi? Inaspettatamente, anche le cime di rapa sono un’ottima fonte di vitamina C. Infatti, 100 gr ne apportano ben 110 mg se crude, 86 se cotte. E inoltre, sono anche ricche di calcio. Tra i frutti, invece, oltre agli agrumi è possibile mangiare dei kiwi. Ogni 100 gr contiene ben 85 mg di vitamina C.

Tuttavia, ancora meglio ribes (200 mg/100 gr) e uva (340 mg/100 gr). A scapito di quanto si tenda a dire, gli agrumi non sono il cibo che contiene più vitamina C né tantomeno i frutti.