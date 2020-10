La nostra guida per il rinnovo della patente

Contro le trappole degli adempimenti burocratici, per non dimenticare niente ecco la nostra guida per il rinnovo per la patente.

Prima di tutto vogliamo ricordarvi quali mezzi potete guidare a seconda del tipo di patente che possedete. I tipi di patente sono diventati ben 15 con due successive riforme del 2011 e del 2013.

Controllate quindi la tabella che riportiamo per voi

Categoria A cosa abilita AM ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri (massa non superiore a 350 kg.) con cilindrata non superiore a 50 cm3 e velocità non superiore a 45 Km/h) A1 motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 A2 motocicli di potenza non superiore a 35 kW A motocicli senza limitazioni B1 quadricicli non leggeri, massa non superiore a 400 kg. B autoveicoli, di massa non superiore a 3.500 kg., per il trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. BE complessi di veicoli con motrice di categoria B e rimorchio di massa non superiore a 3.500 kg. C1 autoveicoli, di massa compresa fra 3.500 e 7.500 kg., per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. C1E complessi di veicoli con motrice di categoria B o C1 e rimorchio, sempre che la massa complessiva non superi 12.000 kg. C autoveicoli, di massa superiore a 3.500 Kg., per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. CE complessi di veicoli con motrice di categoria C e rimorchio con massa superiore a 750 kg. D1 autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di 8 metri; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. D1E complessi di veicoli con motrice di categoria D1 e rimorchio con massa superiore a 750 Kg. D autoveicoli per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. DE complessi di veicoli con motrice di categoria D e rimorchio con massa superiore a 750 Kg.

La nostra guida per il rinnovo della patente

Vi ricordiamo anche che la patente di guida ha tutt’ora validità come documento di riconoscimento, anche se per legge è sparita l’indicazione della residenza del titolare. Se la Polizia vi ferma per un controllo può ricavare la vostra residenza con un controllo da remoto degli archivi. Per questo la patente è ancora valida come documento di riconoscimento al pari della carta di identità.

Passiamo all’argomento centrale della nostra guida di oggi, ossia le modalità di rinnovo della patente.

Stesse regole per le patenti A e B

a) se non avete ancora 50 anni la patente ha validità di 10 anni;

b) tra i 50 ed i 70 anni dovete rinnovarla dopo 5 anni;

c) fra 70 ed 80 anni la patente scade dopo 3 anni;

d) superati gli 80 anni la patente vale solo per 2 anni.

Prima di tutto è necessaria la visita medica presso un medico autorizzato e riconosciuto dalla Motorizzazione Civile. Oggi il servizio è offerto anche da Onlus di pubblica assistenza come quelli che forniscono servizio di trasporto in ambulanza, visite mediche convenzionate ed altri servizi alla persona. I prezzi sono spesso variabili e competitivi, quindi vi consigliamo di confrontare almeno 3 diversi preventivi.

Potete presentare la domanda di rinnovo quando mancano non più di 4 mesi alla scadenza della patente. Munitevi di una fototessera prima di andare alla visita medica. Infatti spesso le Onlus che vi abbiamo suggerito offrono il servizio completo: la patente vi verrà recapitata a casa. Dovrete quindi lasciare la foto già al momento della visita.

Documento provvisorio per poter guidare

Al termine della visita vi verrà rilasciato un documento per la circolazione provvisoria, in attesa della nuova patente che vi verrà rilasciata entro massimo 60 giorni.

Se non dovesse arrivate in questi tempi vi forniamo anche i numeri per sollecitare o reclamare l’invio:

a) numero verde 800979416 di Poste italiane, attivo h24, per informazioni riguardanti solo la spedizione;

b) il numero verde 800232323 del Ministero, raggiungibile dal lunedì al venerdì, ore 8-20, e il sabato ore 8-14, per conoscere il numero della raccomandata con la quale è stata spedita la patente. Con quel numero potrete tracciare la spedizione sul sito delle Poste;

c) infine potete inviare una e-mail al Ministero: uco.motorizzazione@mit.gov.it.

Non è detto che la risposta alla mail sia celere, essendo il mezzo di richiesta informazioni preferito da molti.