Esiste una pratica, che recentemente sta spopolando, che si chiama “pet therapy”. Si tratta, in poche parole, di una co-terapia, affiancata a quella che già si sta facendo, che si basa sulla vicinanza a un animale. Vivendo con quest’ultimo, infatti, il paziente si sente più libero a comunicare. E, di conseguenza, riesce anche più facile il dialogo con il medico. E, inoltre, avere un animale sempre in casa ci rende più tranquilli. Sapere che c’è qualcuno che ci sta aspettando, ammettiamolo, è la cosa più bella del mondo. E se questo qualcuno è il nostro amico a quattro zampe, il ritorno nella propria dimora diventa ancora più speciale. Perciò, per conservare il tuo equilibrio e alleviare lo stress, dovresti sempre averlo in casa tua!

Ma c’è differenza tra una razza e l’altra?

Di base non c’è una grande differenza. Il tuo cane ti ama, a prescindere dalle sue origini. Ma, in particolare, noi di Proiezioni di Borsa volevamo parlare brevemente di una razza nello specifico. Ci stiamo riferendo al Cavalier King Charles Spaniel. Questo cane di piccola taglia, infatti, ha un carattere perfetto per convivere con chiunque di noi. La sua vicinanza apporta tranquillità e serenità alla nostra mente. E la sua presenza nell’appartamento non può che portare gioia e allegria. Perciò, per conservare il tuo equilibrio e alleviare lo stress, dovresti sempre averlo nella tua casa.

Ecco perché potresti scegliere il Cavalier King

Il Cavalier King è una razza di cane piccola, quindi perfetta per un appartamento. La cosa che richiede di più sono le attenzioni. E questo potrebbe farci sentire utili e felici di essere disponibili con lui. Inoltre, si tratta di un cane molto gioioso e vivace. Ha sempre voglia di giocare e anzi a volte, questa foga, sembra quasi eccessiva.

Inoltre, altra cosa fondamentale, si tratta di un cane perfetto per i bambini. Questa razza non morde praticamente mai ed è molto delicata e dolce. E cosa c’è di meglio di un cane simile, soprattutto se si hanno bambini in casa?

Questo cane adora il contatto e la presenza del padrone vicino a sé. Ed è disposto a donare tutto l’amore del mondo in cambio di una semplice carezza. Ecco perché sarebbe fantastico averne uno in casa! E tu, hai mai vissuto con un Cavalier King?

