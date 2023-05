Scopri l’oroscopo dell’estate: mesi d’oro per Ariete e Sagittario, ma guai in vista per altri 2 sfortunatissimi segni

A un mese e mezzo dall’arrivo dell’estate gli astri parlano chiaro: possiamo già dirti quali saranno i segni zodiacali più fortunati. Degli interessanti movimenti astrali coinvolgeranno i 12 segni dello zodiaco e segneranno le loro sorti. Mentre per 2 segni zodiacali di Fuoco ci sono ottime novità in vista, altri avranno a che fare con un mucchio di ostacoli da affrontare. Sei curioso e vuoi saperne di più? Leggi subito qui di seguito.

L’estate si avvicina sempre di più e la curiosità per le previsioni astrologiche sale. Gli appassionati di oroscopo ed astrologia fremono nell’attesa di sapere che cosa hanno in serbo per noi i mesi più caldi dell’anno. Come appena anticipato, i segni maggiormente coinvolti da questi transiti sono 4.

Sfortunatamente però non tutti potranno godere della buona sorte. Infatti, mentre per 2 segni zodiacali saranno mesi ricchi di emozioni ed eventi positivi, altri dovranno invece affrontare qualche difficoltà e preoccupazione. Scopriamone insieme di più!

Scopri l’oroscopo dell’estate: 2 segni di Fuoco in vetta alla classifica dei segni più fortunati

Giove bacia il segno dell’Ariete che finalmente, dopo tante difficoltà, vede di nuovo girare la ruota della fortuna. I nati sotto questo segno di Fuoco hanno attraversato un periodo duro sotto più fronti. Fortunatamente, il transito di Giove nel segno nel mese di luglio porterà buone notizie e tante opportunità. Ciò che prima era motivo di ansie e preoccupazioni tra qualche settimana inizierà a filare liscio. Una grande opportunità di lavoro si affaccia all’orizzonte per molti Ariete: occorreranno grande impegno e determinazione per arrivare dove vorrete. Anche in amore le cose inizieranno presto ad andare bene: una vecchia conoscenza potrebbe farvi battere forte il cuore. Carpe diem.

Ottime notizie anche per il segno del Sagittario, che troverà presto ciò che stava cercando. A partire da giugno si apriranno molte strade e le opportunità di guadagno non mancheranno di certo. È arrivato il momento di concedervi un regalo e premiarvi. Sarà un’estate fortunata anche in amore: aspettatevi un ritorno di fiamma. La maggior parte di voi vivrà con grande emozione e timore questo nuovo sentimento: ricordatevi di ascoltare il vostro cuore.

Tante spese, molti litigi e problemi sentimentali per questi 2 segni zodiacali colpiti dalla sfortuna

Scopri l’oroscopo dell’estate 2023 perché tra i segni più sfortunati potrebbe esserci il tuo. I nati sotto il segno del Cancro vivranno un’estate piena di insidie. Il Sole entra nel segno del Cancro, ma stavolta non aiuterà a risolvere i vostri problemi. Negli ultimi mesi avete fatto degli errori di valutazione che sono costati cari. In amore, chi ha chiuso una storia importante potrebbe essersene pentito e dovrà presto fare i conti con i rimorsi. I Cancro sono persone tendenzialmente molto timide ed introverse e conoscere nuove persone potrebbe essere ancora più complicato del previsto. Il lavoro porterà tanto nervosismo e la stanchezza si farà sentire. Occorrerà avere molta pazienza: le cose potrebbero migliorare nel mese di agosto.

Un altro segno che vivrà dei mesi piuttosto complicati è l’Acquario. Sarà difficile cogliere delle nuove opportunità perché molti imprevisti si metteranno sul vostro cammino. Chi vuole cambiare lavoro dovrà aspettare la fine dell’estate. Occhio ai risparmi, perché una spesa improvvisa potrebbe mettervi in difficoltà. In amore, una situazione di stasi potrebbe portare litigi ed incomprensioni: attenzione a non esagerare con le parole.