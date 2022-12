Attenzione aprire la manopola dei termosifoni quest’inverno ci potrebbe costare caro! Ma è davvero così?

La guerra in Ucraina ha fatto atterrare molti in un nuovo mondo: paura per una terza guerra mondiale, ma anche aumenti stellari per le bollette della luce e del gas. La preoccupazione di tutti era per questo inverno iniziato da qualche giorno. Quanto costerà riscaldare le nostre case? Come faranno anziani e persone più fragili economicamente? Pochi sanno cosa ci attenderà per il nostro riscaldamento in questo freddo inverno. Scopriamo perchè forse molte paure non hanno ragione di essere.

Gas e petrolio alle stelle hanno messo in ginocchio i conti delle aziende, i bilanci delle persone e famiglie in tutto il Mondo. I governi sono intervenuti a più riprese a sostegno. Anche il nostro Governo Meloni in diverse riprese ha stanziato somme e previsto bonus per aiutare chi è andato in difficoltà.

Siano arrivati all’ora critica: inizia il freddo e molti già si erano da tempo “fasciati la testa”, facendo scorta di coperte e piumoni per riscaldarsi evitando di aprire i termosifoni.Tutti ad infomarsi se questa sarà una stagione gelida o meno. Eh sì, attenzione aprire la manopola dei termosifoni quest’inverno ci potrebbe costare caro! La paura fa davvero novanta per usare un termine in voga in questi giorni per tutti coloro che giocano alla tombola. Ma è davvero così? Forse non tutti sanno che il prezzo dei nostri riscaldamenti dipende se sale o scende il gas naturale quotato sulle Borse valori in alcune parti del Mondo.

Il freddo quest’anno fa ancora più paura!

Quando le nostre bollette salivano era solo perchè in quel momento il prezzo dell’energia, ovvero del petrolio e del gas stava aumentando. Quindi, il prezzo dei nostri riscaldamenti aumenterà o diminuirà in seguito alla salita o discesa del gas! La proporzione dovrebbe essere diretta, ma non è sempre così. A volte i tempi si dilatano per diverse ragioni che riguardano “l’anello” che lega produttori e distributori. Ad esempio quando ai telegiornali ci dicono che il prezzo del petrolio è salito o sceso, mentre la benzina al distributore si mantiene sempre alto o continua a rimanere basso!

Previsioni sul natural gas. Attenzione aprire la manopola dei termosifoni! Sarà davvero così?

Prevedere un rialzo o ribasso del gas può essere fatto studiando il grafico dei suoi prezzi. Il natural gas nel corso dell’anno 2022 ha segnato il minimo a 4,636 e il massimo a 11,085. Ciclicamente i prezzi durante l’anno tendono ad aumentare da aprile fino al trimestre agosto/ottobre. Anche questo anno è stato così, nonostante la forte impennata. Dopo che intorno ai massimi annuali è stata toccata la media mobile a 200 mesi, è iniziata una repentina discesa disegnando minimi e massimi descrescenti (tendenza ribassista). L’ultimo prezzo è stato a 5,079, e questo sembra diretto verso l’importante supporto in area 4,475 (segnato nel dicembre del 2021). Al momento chi ha paura dell’aumento del gas potrebbe dormire sogni tranquilli e soprattutto riscaldati. Solo un ritorno sopra 7,21 farebbe schizzare i prezzi verso l’alto, ma al momento appare poco credibile