Scoppieranno d’oro i forzieri per 3 fortunatissimi segni zodiacali nonostante un novembre moscio

Dicembre è il tempo delle feste che cominciano con l’Immacolata, per raggiungere il culmine con il Natale. Un periodo dove tutti desiderano amore e fortuna a gonfie vele. Vediamo secondo l’oroscopo quali sono i segni che se lo meritano.

Dicembre è un mese speciale grazie alle feste che ci permettono di riprendere contatto con noi stessi e di vivere una grande pausa, con il passaggio all’anno nuovo. Un momento per stare in famiglia e per riscoprire qualche valore che forse la società moderna ci lascia alle spalle. Anche l’oroscopo prende parte a questo gioco di intimità familiare, per regalare a qualche fortunato segno zodiacale montagne d’oro, dopo un novembre sofferto.

Nel segno del Toro

Il primo segno che metteremo in lista come tra i più fortunati in questo periodo di dicembre è il Toro. Per questo segno un po’ pigro al cambiamento, dicembre porta un vento di positività. Così anche i progetti, tappati durante novembre, ricevono la loro realizzazione. L’onestà che caratterizza il Toro sarà molto apprezzata a livello lavorativo e permetterà di far entrare parecchi soldi.

Anche nella sfera sentimentale ci si sentirà più stabili permettendo di vivere i propri sentimenti con grande fierezza. Nel caso in cui si viva da soli, probabilmente dicembre sarà il tempo in cui nasce un amore. Ciò grazie alla presenza di Venere in Capricorno che ne favorisce il sorgere.

Scoppieranno d’oro i forzieri per 3 fortunatissimi segni fra cui i Gemelli

Con i Gemelli si respira proprio la gioia di vivere e questo mese di dicembre regalerà parecchie soddisfazioni. Forse agli inizi ci si sentirà un po’ sotto pressione nel lavoro, probabilmente a causa alla presenza di Giove. Ma basta resistere e poi a partire dal 20 sarà una bellissima passeggiata. Non bisogna dimenticare che Marte è presente nel segno e darà la forza per poter realizzare i propri desideri. Inoltre a partire dal 21 dicembre, Giove si sposta in Ariete. Ciò vi permetterà di trovare forza per nuovi progetti e vivere delle vacanze molto promettenti.

Anche in amore si avrà questo doppio gioco, in cui bisognerà fare attenzione alle parole che si usano prima del 20. Ma a partire dal 21 Giove riempie di entusiasmo il segno dei Gemelli e gli regala nuovi slanci per rianimare le fiamme assopite durante novembre.

Cambio totale per l’Acquario

L’Acquario sembra un corridore sistemato ai blocchi di partenza e pronto a scattare veloce e vincere il trofeo dell’amore e della riuscita. Tutto questo grazie a Mercurio e Venere che sono lì per sostenerlo in questo periodo di dicembre. I piedi veloci di Mercurio e lo slancio di Venere, incroceranno anche il pianeta Marte, che regalerà all’Acquario la forza necessaria per nuove avventure.

A partire dal 21 dicembre Giove torna nel segno dell’Ariete, un momento particolarmente benefico per l’Acquario. Così scoppieranno d’oro i forzieri per 3 fortunatissimi segni fra cui l’Acquario. Una fortuna che si prolungherà anche nel 2023, che comincerà alla grande per questo segno.