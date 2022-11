Dicembre sarà il mese della svolta per Toro, Ariete e altri 3 segni zodiacali davvero fortunati

Tra pochi giorni possiamo ufficialmente archiviare il mese di novembre ed accogliere, con grande gioia e speranza, il mese di dicembre. Quest’ultimo è solitamente un mese di bilanci, nel quale si cercano di valutare gli aspetti sia negativi che positivi dell’anno appena trascorso. Tuttavia è giusto anche considerare dicembre come un raccoglitore di buoni propositi da portare con sé nel corso dell’anno successivo. In questo scenario, quindi, le prossime settimane saranno un vero e proprio banco di prova per alcune persone. Per altre, invece, sarà un periodo di conferme e soprattutto di rivincite, come vedremo nelle prossime righe.

Secondo l’oroscopo, il mese di dicembre partirà alla grande soprattutto per i nati sotto il segno del Toro e dell’Ariete. Per entrambi si prospettano delle settimane davvero interessanti, specialmente sotto il profilo lavorativo, sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi. Persisterà ancora qualche litigio in famiglia e nel rapporto di coppia. Forse l’avvicendarsi delle feste natalizie metterà un po’ di agitazione, ma tutto dovrebbe risolversi in breve tempo. Infatti, già verso l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, avremo una congiunzione tra Luna e Marte, che mitigherà gli animi e favorirà l’armonia.

Ecco perché dicembre sarà il mese della svolta soprattutto per 3 segni zodiacali

Oltre a Toro e Ariete, dicembre porterà un’immensa fortuna anche per il segno della Vergine. Dopo un anno poco profittevole sotto la sfera lavorativa, e decisamente poco felice in amore, l’ultimo mese potrebbe regalare qualche gioia inaspettata. Per svoltare, la parola chiave da tenere a mente è “fiducia”, non solo negli altri, ma anche e soprattutto in sé stessi. Nel caso di commercianti e liberi professionisti, consigliamo di spingere in questo periodo con la pubblicità, per aumentare gli introiti entro la fine dell’anno. In amore, invece, bisognerà porsi in maniera diversa con il proprio partner e dimostrarsi più aperti e comprensivi.

Due segni di Aria che saranno favoriti dalla sorte

Dicembre sarà il mese della svolta anche per due segni di Aria, ossia Gemelli e Acquario. Per il primo, nelle prossime settimane l’aspetto dei pianeti sarà veramente ottimo, soprattutto a partire dal giorno 20. Verso la fine del mese, quindi, ci saranno molte più possibilità di chiudere contratti e strappare alla concorrenza delle collaborazioni profittevoli. Sul piano dell’emotività, invece, c’è ancora molta strada da fare. È vero che per molte coppie il 2023 si prospetta un anno ricco di novità e di sicuri cambiamenti, ma bisogna agire oggi per sperare di avere qualche risultato concreto domani.

Anche per quanto riguarda l’Acquario, infine, assisteremo ad una partenza piuttosto lenta nel mese di dicembre, per via di alcune opposizioni planetarie. Nei primi 15 giorni, quindi, non aspettiamoci grandi sconvolgimenti e, anzi, cerchiamo di essere il più prudenti possibile, soprattutto per quanto riguarda le spese. Dicembre, come ogni anno, è un mese che spesso prevede più uscite che entrate, ma mai come quest’anno questa disproporzione potrebbe essere nefasta per alcune famiglie. Nella seconda parte del mese, invece, ci sarà una netta ripresa dell’umore e degli affari.