Gennaio partirà alla grande con queste 2 nuove miniserie su Netflix davvero super coinvolgenti

Il catalogo di Netflix è sempre in continuo aggiornamento e, anche con l’inizio del 2023, verrà arricchito con tantissimi altri contenuti. Ecco quelli da non perdere già nella prima settimana di gennaio!

Guardare serie TV è uno dei modi migliori per trascorre del tempo libero, per distrarsi o per intrattenersi. A volte, è anche un ottimo modo per sviluppare conoscenze e per imparare cose nuove riguardo, ad esempio, tematiche scientifiche, storiche, culturali e tanto altro ancora.

Con l’inizio del nuovo anno, in particolare su Netflix, abbiamo la possibilità di guardare una marea di contenuti, originali e non, tra film, serie TV, anime, documentari e così via. Infatti, già nella primissima settimana di gennaio, usciranno delle chicche da non perdere assolutamente. In questo articolo ne analizzeremo 2, pescando tra le miniserie a tema finanziario più interessanti della piattaforma.

Gennaio partirà alla grande con 2 nuovi capolavori che ci terranno con gli occhi attaccati allo schermo

Dal 1° gennaio potremo vedere “Caleidoscopio”, una nuova miniserie, ispirata ad una storia vera. Racconta, infatti, la storia dei famigerati 70 miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi durante l’uragano Sandy a Manhattan. Composta da 8 episodi, che vanno da 24 anni prima fino a 6 mesi dopo il colpo, la storia è incentrata su un gruppo di ladri esperti che tentano di svaligiare un caveau apparentemente inviolabile. Il loro obiettivo è quello di ottenere il più grande bottino mai realizzato.

La particolarità di questa miniserie è che la narrazione non è lineare. Quindi, ogni episodio è come un pezzo di un puzzle, dove confluiscono al suo interno complotti, corruzione, vendette, alleanze e tradimenti. Gli spettatori, dunque, avranno la possibilità di iniziare da determinati episodi, per poi personalizzare l’ordine di visione degli altri. In base al “percorso” scelto, gli spettatori vivranno delle esperienze di visione diverse. Infatti, l’ordine con cui essi guarderanno gli episodi influenzerà il loro punto di vista sulla storia, sui protagonisti e sulle questioni in sospeso. Insomma, il 2023 inizierà subito col botto per gli abbonati di Netflix, ma non è finita qui!

La più grande truffa finanziaria della storia

Come abbiamo detto gennaio partirà alla grande con anche un’altra miniserie. Dal 4 gennaio, infatti, sarà disponibile la miniserie, creata dal regista e documentarista candidato all’Oscar Joe Berlinger. Si tratta di “MADOFF: Il mostro di Wall Street”. Una docuserie di 4 episodi, che narra la storia di Bernie Madoff, ossia l’artefice del più grande schema Ponzi mai creato nella storia di Wall Street.

Questa miniserie, che include materiale inedito come interviste con informatori, dipendenti, investigatori e deposizioni video di Madoff stesso, ripercorrerà la storia del truffatore fin dalle sue umili origini. Inoltre, saranno raccontate le storie delle vittime di Madoff: investitori che avevano riposto fiducia in lui ma che poi hanno perso tutto.

Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere nel 2009 per aver creato una truffa da ben 64 miliardi di dollari. Ha quindi trascorso gli ultimi 12 anni della sua vita in prigione, per poi morire a causa di una malattia renale terminale nel 2021, all’età di 82 anni.

Dunque, abbiamo appena visto che gennaio partirà alla grande con queste 2 nuove miniserie TV. I più curiosi non dovranno fare altro che guardare i trailer, per farsi un’idea migliore, e salvarle nella lista dei preferiti.