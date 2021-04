Pulire la casa è sicuramente sinonimo di gratificazione, benessere interiore e soddisfazione. Tenere la casa pulita e profumata è appagante non solo per noi stessi ma anche per le persone care di cui ci prendiamo cura. È anche una gran bella soddisfazione quando riceviamo dei complimenti dalle persone che ci vengono a fare visita. Ma è anche un modo per evitare le figuracce.

Eppure non tutti hanno la possibilità di godere di tanto tempo libero per via del lavoro. C’è chi, infatti, per gli orari di lavoro prolungati dispone di meno tempo per la cura della propria casa. Ma, al contempo è apprezzabile lo sforzo che si fa per tenere la casa sufficientemente pulita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È sconvolgente come questo straordinario prodotto pulisce e igienizza in modo economico ed ecosostenibile. Vediamo di quale si tratta.

L’aceto

Sconvolgente come questo straordinario prodotto pulisce e igienizza in modo economico ed ecosostenibile. L’aceto è un ottimo rimedio naturale per pulire la casa. Sostituisce le sostanze chimiche che, usate giornalmente, possono provocare danni alla salute. Aiuta a igienizzare in maniera economica ed eco-sostenibile. È un prodotto straordinario soprattutto per pulire i sanitari. Se usato con altri prodotti naturali, come il bicarbonato e il limone è imbattibile contro i batteri. Nel frattempo non fa male alla salute.

Basta inserire una quantità sufficiente di aceto e unirla alla stessa quantità di acqua in uno spruzzino.

Si può usare per pulire la doccia e la vasca da bagno poiché è un ottimo anticalcare e per pulire i sanitari poiché igienizza e inibisce i cattivi odori.

Si può utilizzare anche per pulire il lavello e il gocciolatoio o lo scolapiatti. Ovviamente è possibile igienizzare anche i pavimenti, a condizione che essi non siano fatti in parquet, granito e marmo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici meglio utilizzare altri tipi di prodotti. Tranne il frigorifero nel quale l’aceto può essere usato nelle lastre di vetro. Per i vetri dei dispositivi tecnologici, come il cellulare, la televisione e il tablet, vale la stessa regola degli elettrodomestici. Il vetro degli specchi, invece, si può pulire con l’aceto.

Ecco come igienizzare la casa e tenerla profumata con poco sforzo e rapidità usando questo prodotto naturale, economico, ecosostenibile e straordinario.